入夜中南部轉雨 各地降雨低溫到元旦後

今（30）日各地持續低溫。（取自中央氣象局）

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中央氣象局表示，今（30）日白天冷空氣稍有減弱，但因雨勢持續，溫度沒有明顯回升；此外，中、南部上半天雖為多雲到晴天氣，但入夜後因南方雲系北上，將轉變為局部短暫雨天氣。明天（31日）持續到明年1月2日，各地都還是低溫、有雨天氣，跨年夜全台降雨機率高，僅中、南部有些微機會，在雲間空檔見到新年曙光。

受到強烈大陸冷氣團影響，今天清晨全台最低溫出現在嘉義10.8度，此外台南市也有13.4度，此二站均打破今年入冬以來的低溫紀錄；但北部地區如淡水13.6度、台北13.9度，則已不比昨天冷。

氣象局預報員官欣平表示，白天冷空氣稍有減弱，但因雨勢影響，溫度仍未回升，桃園以北、宜蘭地區高溫在15、16度徘徊，竹苗地區及花東地區為19至21度，中、南部則在22到24度之間；大台北山區與東北部有持續性的雨勢，北部其他地區及東部、東南部則為短暫降雨，中、南部為多雲到晴，但晚上開始因南方雲系北上，中、南部降雨機會將提升。

31日至1月2日均為有雨且低溫天氣，北部、東北部雨勢持續，其他各地也都有短暫雨。官欣平指出，跨年夜全台降雨機率高，北部、東北部最高，東部、東南部次之，中、南部再次之，民眾要看新年曙光機會不大，僅中、南部勉強在雲縫間或許有機會，「但要碰運氣」。

並且，跨年夜溫度仍低，北部、東北部為13至15度，中南部、東部、東南部則在16、17度之間。

官欣平表示，全台低溫及雨勢延續，3日以後才會感受到溫度回升、雨勢趨緩，但北部、東半部依舊有短暫雨，中、南部才會慢慢轉為多雲到晴天氣。

(中時 )

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