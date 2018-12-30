韓國瑜上任後最大變化 企業主吐真心話！

高雄市長韓國瑜。(中時資料照)

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中時電子報
／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前曾表示，就任後的首要任務就是拚經濟，此外，很多攤販也趁著這波「韓流」忙翻！國民黨發言人洪孟楷提及，有位經營連鎖飯店的中小企業主表示，韓國瑜上任後到現在，他們感到變化最大就是感覺「輕鬆」了。

「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」，韓國瑜參選時，這句口號深植人心！韓國瑜不僅在參選期間就讓許多攤販有感，就職當天更是擠進滿滿人潮，每個攤販都忙翻了，手都沒停過。

洪孟楷在《NOWnews》名家論壇中寫道與一名經營連鎖飯店的中小企業主談話內容，該中小企業主提及，韓國瑜上任後到現在，他們感到變化最大的是感覺「輕鬆」了。他接著表示，過去幾年，明知民進黨有些地方做得不好，但誰敢批評？若批評被聽到，保證不用三天，消防局、衛生局、建管處等等，一定上門拜訪檢查。

對此，洪孟楷直言，這番話讓他存在心裡已久的疑惑解決了！他說綠媒每天罵韓國瑜，轟政策空洞，但高雄鄉親卻仍用選票支持，「原來除了相信經濟會好轉以外，更重要是韓國瑜讓整個高雄回歸正常，如果照這中小企業主所說，過去籠罩的氛圍，未免太不正常」。他說在民進黨長期執政的高雄，竟讓民間有寒蟬效應的聲音，敢怒而不敢言，壓力鍋當然越悶越燒。

洪孟楷認為，過去高雄遭受政治意識形態的限制，現在韓國瑜大方態度，並表示誰有錢、賺誰的，自然更能讓高雄市民受到千磨萬擊後還堅勁。他說韓國瑜帶來的改變，已經開始，他相信巨大的蛻變，正要實現。

(中時電子報)

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