NBA》林書豪末節又遭冷凍 老鷹險勝騎士

林書豪又在末節坐足12分鐘的冷板凳。(美聯社)

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中時電子報

老鷹贏球都要這麼驚險嗎？老鷹雖在讀秒階段遭騎士追平，仍靠柯林斯及時補籃重新超前，終場111比108險勝，林書豪替補打了16分鐘，貢獻7分、6籃板、3助攻與1火鍋，卻在第4節再次坐足12分鐘冷板凳，無奈心情可想而知。

雙方打完上半場，地主老鷹僅以57比51小幅領先，打到第3節尾聲，林書豪替補上場再次扮演穿針引線角色，加上卡特火力支援，兩人攜手帶領老鷹擴大差距到兩位數，自己也投進全場首顆三分球，打完前3節，老鷹84比74領先。

可是老鷹總教練皮爾斯末節又讓林書豪坐足冷板凳，老鷹也照「慣例」遇上亂流，打到最後57.8秒，竟被騎士追成106比106平手，幸好柯林斯及時貢獻補籃，班布利也兩罰中1，比賽最後就在克拉克生三分出手沒進當中宣告結束。

老鷹全隊6人得分上雙，卡特與崔楊各拿21分，致勝功臣柯林斯14分、12籃板，艾力克斯連12分，班布利與波伊西斯各有11分，不過先發後衛貝茲摩卻在下半場不慎扭傷右腳踝提前退場，是否影響林書豪日後場上角色還很難講。

苦吞6連敗的騎士，30日以歐斯曼22分最高，小蘭斯18分、15籃板及7助攻，塞克斯頓也拿18分，目前騎士8勝29敗，不僅排在東區墊底，也是聯盟最爛戰績，看來應可滿足騎士老闆吉伯特全力擺爛要求。

(中時電子報)

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