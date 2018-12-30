中職》海盜3A洋炮當「兄弟」 IG興奮貼出台灣國旗

中信兄弟新洋將艾銳克（Eric Wood）。（中信兄弟提供）

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中時電子報
/綜合報導

中信兄弟昨天（29日）宣布新球季將找來洋炮艾銳克（Eric Wood）助陣，當天艾銳克也在個人IG發文表達自己的期待之情，不但貼出中信兄弟的隊徽，還在文末秀出台灣的青天白日滿地紅國旗。

對本土投手有期待 中信洋將找工具人強打

艾銳克今年26歲、右投右打，不但能守外野，一、三壘也是他的守備範圍，過去2年待在海盜3A，主要守備位置為三壘及外野，今年出賽86場，308打席繳出2成69打擊率、3成28上壘率及4成81的長打率，還有11支全壘打。

中信領隊劉志威表示，明年本土先發投手將會競爭先發輪值的位置，且也談到，中信陣中年輕打者雖有爆發力，但略顯不穩，期待艾銳克的多功能守備能讓打線調度更靈活。

昨天消息公布後，艾銳克也在個人IG發文表達自己的心情，「很興奮今年可以加入中信兄弟，非常感謝一直在背後支持我的親朋好友。衝吧！兄弟！」貼文不只附上中信的隊徽，艾銳克也在文末貼出台灣的國旗，顯現他期待來台灣打球的心情。

(中時電子報)

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