中職》海盜3A洋炮當「兄弟」 IG興奮貼出台灣國旗

2018年12月30日 11:14 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

~Very excited to join the brothers_baseball team this season. Thank you so much to my friends and family for always standing behind me! Let’s go Brothers! 🇹🇼… https://t.co/bHy7XmJLKG — Eric Wood (@ericwood24) December 29, 2018

中信兄弟昨天（29日）宣布新球季將找來洋炮艾銳克（Eric Wood）助陣，當天艾銳克也在個人IG發文表達自己的期待之情，不但貼出中信兄弟的隊徽，還在文末秀出台灣的青天白日滿地紅國旗。

艾銳克今年26歲、右投右打，不但能守外野，一、三壘也是他的守備範圍，過去2年待在海盜3A，主要守備位置為三壘及外野，今年出賽86場，308打席繳出2成69打擊率、3成28上壘率及4成81的長打率，還有11支全壘打。

中信領隊劉志威表示，明年本土先發投手將會競爭先發輪值的位置，且也談到，中信陣中年輕打者雖有爆發力，但略顯不穩，期待艾銳克的多功能守備能讓打線調度更靈活。

昨天消息公布後，艾銳克也在個人IG發文表達自己的心情，「很興奮今年可以加入中信兄弟，非常感謝一直在背後支持我的親朋好友。衝吧！兄弟！」貼文不只附上中信的隊徽，艾銳克也在文末貼出台灣的國旗，顯現他期待來台灣打球的心情。

(中時電子報)