沈智慧競總成立 藍軍大團結炮火再批內閣未改組

2018年12月30日 11:30 中時 馮惠宜

台中市長盧秀燕為沈智慧披綵帶。（馮惠宜攝）

立委顏寬恒獻上大粽子，預祝沈智慧高票中選。（馮惠宜攝）

國民黨主委吳敦義致贈大蒜，期許沈智慧高票當選。（馮惠宜攝）

離台中市第5選區（北區、北屯）立委補選不到一個月，國民黨提台參選人沈智慧成立競選總部，前來站台的立委江啟臣、顏寬恒致詞時直指民進黨執政選輸的閣揆還在，有反省嗎？顏寬恒指，民進黨完全執政、完全不檢討讓台灣陷入危機；吳敦義則表示，國民黨贏得九合一大選、縣市議長選舉，如果戰果不能繼續就會白玉蒙塵。

沈智慧30日上午在北屯區松安街成立競選總部，國民黨黨主席吳敦義、台中市長盧秀燕、雲林縣縣長張麗善以及立委江啟臣、顏寬恒等多位藍軍縣市首長、民代人都到場力挺，場面盛大。

江啟臣致詞時表示，11月24日九合一大選，由於民進黨倒行逆施、亂七八糟，讓國民黨獲得大勝，但11月24日選完一個月了，連內閣都還沒改組，選輸的院長還在那裡，六個部長都還在出缺，請問這樣的閣揆、這樣的行政團隊有反省嗎？如果沒有反省，就代表這樣的教訓還不夠，所以拜託大家，這次立委補選，國民黨通通都要贏。

盧秀燕感謝大家在市長選舉時的幫忙，讓她當選，她以沈智慧即戰力、助攻手、有經驗、有智慧，接地氣有在地經驗，懇請大家讓他擔任六屆立委的位子可以有人銜接，幫忙台中小內閣討預算、討建設。

顏寬恒也表示，大家都看到民進黨掌握國會多數、完全執政但是完全不檢討、完全不反省甚至於讓中華民國、讓台灣陷入危機，這次11月24日九合一大國民黨能夠大獲全勝，這是人民的反撲，因為百姓看不下去了民進黨掌握多數之後完全執政、完全的蠻橫，不顧民生經濟，甚至於對於我們整個地方的發展都停不下。

吳敦義則說，大家都有同樣的目標就是要台灣風調雨順、中華民國國泰民安、兩岸和平穩定發展，內政方面希望拚經濟、繁榮均富的經濟、廉能有效率的政府是人民共同的期待，他說國民黨雖然經歷縣市長等九合一選大勝，12月25日贏得19縣市議會議長選舉，當選19個縣市議長副議長，這是非常重要的一個成績，但是如果現在立委的補選如果不能保持戰果，國民黨就會白玉蒙塵。

(中時 )