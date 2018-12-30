染毒花光積蓄 遇警還是躲不過

2018年12月30日 11:23 中時 陳世宗

陳姓男子開車因變換車道未打方向燈且行跡可疑，保大巡邏員警趨前盤查時，發現陳男異常緊張，警方直覺有異；陳男原本還信誓旦旦保證絕對沒有攜帶違禁品，但警方隨即在陳男的身上查獲海洛因毒品等。

警方指出，保安警察大隊第二中隊中隊長賀雲生等3名員警，於日前晚上21時許，巡邏至台中市北區漢口路，發現43歲的陳男(有多次毒品前科)，駕駛自小客車因變換車道未打方向燈，警方立即上前攔查。

陳男面對警方的盤查臉色凝重，當警方詢問陳男有無攜帶違禁品時，陳男還信誓旦旦保證身上絕對沒有違禁品，然而警方隨即在陳男身上查獲海洛因毒品2包(毛重0.9公克)、安非他命3包(毛重0.83公克)及吸食器一組，經當場以毒品試劑檢驗呈毒品陽性反應，讓陳男啞口無言，只好坦承有吸毒。

警訊中陳男供稱，自己30歲開始染上毒品後一直相當後悔，因吸毒把賺的錢全部花在毒品上，又傷害自己的身體健康，警方也勸誡陳男子為了自己的身體健康不要再碰毒品了，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

保安警察大隊長陳家銘表示，保安大隊將持續落實線上巡邏勤務，加強攔檢掃蕩非法槍彈、毒品等犯罪，展現維護本市治安的能量與決心，嚴正呼籲民眾「拒絕毒品，長保健康」，吸毒一時，終身危害，毒品千萬碰不得，愛惜自己及家人，請勇敢向”毒”說NO。

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(中時 )