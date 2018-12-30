柯奐如沾鈕承澤性侵案再發聲：我想要努力活下去

2018年12月30日 12:21 中時 洪秀瑛

柯奐如11年前拍攝鈕承澤執導電影《情非得已之生存之道》時曾傳被迫全裸拍床戲，日前因鈕承澤被捲入性侵案，往事又受討論。她日前打破沉默，在臉書上直指即便已過11年，心裡的傷痛，無法自行消失。

柯奐如（右）在公視新創電影《無法辯護》飾演公設律師。（公視提供）

今天是她38歲生日，凌晨她在臉書寫下3200多字的心情文，「在這期間好慘，就是情緒的大陷落、無比的低潮，深深的自責，生活無法專注、只能維持基本的吃，身邊一定要有朋友陪著，努力專注眼前必須吞下去的食物，哭，發抖、失神，無法入睡，醒來，再重複上述的事，每一天」。

她開頭寫道「這是跟自己有關的療癒方式，我的目的，不在引起對立」。並說：「期間從新聞上看到對方的發言，從言語中，仍感覺到，還是那個我熟悉的對方。對方，依然無法真正理解到，自己對他人到底造成了什麼樣的影響。而那影響是何等的壓力與重量。即使關掉了新聞，不聽不看，但感覺還是依然在。」文中的「對方」，指的是鈕承澤。

提到網友的討論中，讓她印象深刻的問題是「為什麼11年前不說，現在才說？」也發覺已有許多人有「不應該檢討被害者」的意識進行討論。「環境是有在進步的。同時，我收到了許多素未謀面但慷慨給予溫暖的來信關心…如果有魔法，我希望將自己從大家這獲得的溫暖、能量，傳送給那位『她』」。

她回覆網友「為什麼11年前不說，現在才說？」的問題，表示自己能理解網友的憤怒，知道網友的期盼是「如果早一點說，就會少一個受害者」。她說自己在上篇文章發佈後，哭了，「我檢討自己仍是晚了將近一個月，如果我能用自身的經驗回答你，讓你有機會理解，我很願意。我相信會有意義，如果用很簡單方式回覆，那答案就是『因為這些年來，我想要努力的活下去』」。

她說：「我想要努力跨過那件事不再回想，我希望大家把注意力放在自己努力的作品上。我想要有跟一般人一樣，平靜的生活，我也想要擁有，一般人擁有的幸福…。之後我只能奮力地去學習，盡一切的可能去瞭解，別的演員遇到劇本中有床戲時是怎麼面對、準備的。然後用自己學習到的，去判斷、和導演討論床戲的必要性，在充分溝通、內在感到安全的情況下，和導演、對手演員一起完成，不再恐懼。」

柯奐如想起「那事件」發生後，緊接的拍了何蔚庭導演的短片《夏午》，其中有一場關鍵的親密戲，導演理解她的創傷，冷靜和她討論：「妳可以嗎？如果真的不行，沒有關係。我就換演員。」她思考一夜，認為自己必須跨過去，不希望就此感到恐懼，隔日回覆他，自己可以。「到開拍前，為避免讓我再次感到不適，我們都沒有排練過那場戲，到開拍的前一刻，我其實都沒有把握自己能夠做的到」。

她說，「很神奇的事發生了，在導演喊Action後，我想是因為對手高英軒先生給予我的安心，和何蔚庭導演對我的充足信任，我做到了！在將近二十多個工作人員面前，當我完成的那刻、全場為我的克服鼓掌，事後回想，何蔚庭導演真的在賭博，賭在我身上。若我當時突然感到退縮就可能造成作品的遺憾，而我也對不起整個團隊人員先前所付出的努力。現在，我也學習到，在感到沒有安全感的情況下，說『不』」。

她有感而發說：「我想自己最大改變就是敢拒絕了，因為充分理解到，保護自己的熱情是多麼重要的事。在鏡頭前、在大眾前，每一個演員透過情境，打開、展示自己時，都是脆弱的、都是需要被珍惜、保護的。熱情是不會無限的，是容易被不信任、不珍惜、不保護給澆熄、殺死的，而殺死之後是需要花很大力氣再喚醒。我學到『自己的心，比完成工作還重要』。熱情應該是遇到會珍惜你的付出的團隊時，再給予的。」

(中時 )