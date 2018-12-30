掃街與陳思宇撞場 何志偉：這是我們的主場

民進黨台北市士林、大同區立委補選參選人何志偉（左）30日到士林市場向攤商，以擁抱、按摩取代傳統的握手請託，拉近與選民的距離，爭取支持。（黃世麒攝）

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民進黨台北市士林、大同區立委補選參選人何志偉30日到士林市場向攤商拜票，爭取支持。（黃世麒攝）
無黨籍台北市士林、大同區立委補選參選人陳思宇（左）30日在父親、台北市議員陳建銘（右）陪同下到士林市場拜票，向攤商及採買民眾爭取支持。（黃世麒攝）

台北市士林大同立委補選投票剩不到30天，民進黨參選人何志偉與「柯家軍」陳思宇今早不約而同前往士林市場掃街拜票。對於拜票撞場，何志偉表示，士林夜市地理好，大家都會來掃街爭取支持，過去在議會兩人也曾經在議會質詢碰面，即便碰面完全不會尷尬。何表示，「這是我們的主場一起努力」。

北市立委補選逐漸加溫，何志偉、陳思宇把握連假期間持續掃街拜票，兩人同在士林市場掃街，但同場不同路，何志偉受訪表示，事前其實不知道對方要來，每天心跟力量都放在基層，一步一腳印爭取支持，行程都交由幕僚安排，每天按表操課。

至於是否會擔心狹路相逢見面感到尷尬？何志偉說，完全不會尷尬，過去擔任議員期間，市府團隊做的時候會在質詢台上鼓勵，因此為對方加油，台灣需要溫暖的力量繼續前進。

對於兩人首度掃街「同場不同台」，何志偉表示，「我們都來自地方，走同一條馬路、呼吸一樣的空氣，這是我們的主場一起努力」。雖然兩人掃街路線類似，但最終沒有碰面。

此外，北市府觀光局長、發言人劉奕霆及副發言人「學姊」黃瀞瑩今早都陪同陳思宇掃街，媒體詢問是否會感覺市府傾全部資源輔選，何志偉酸回，「我覺得市府團隊傾行政資源應當的」，但他會靠著一步一腳印感受溫暖力量。

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民進黨北市立委補選參選人何志瑋今前往士林市場掃街拜票，對於對手陳思宇同時間也在同地點拜票，何志偉說，我們都來自在地，這是我們的主場，一起加油。（林縉明攝）
無黨籍台北市士林、大同區立委補選參選人陳思宇30日到士林市場拜票，攤商送上象徵「凍蒜」、「好彩頭」的蒜苗、白蘿蔔，為她加油打氣。（黃世麒攝）
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