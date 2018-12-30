研究：吃土比減肥藥有效 網笑真的要吃了

2018年12月30日 11:35 中時電子報 陳煌祥

澳洲南澳大學（University of South Australia ）研究人員發現，一項新的研究顯示吃含有「蒙脫石」土的老鼠，比服用減肥藥的老鼠減肥效果還要好，顯示「吃土」對減肥是有幫助的。網友笑說，「真的要吃土了XD」。

根據《每日郵報》報導，澳洲南澳大學（University of South Australia ）研究人員，在尋找能夠改善吸收抗精神病藥物的方法過程中，意外發現「蒙脫石」這種可食用黏土能夠吸附脂肪，還能阻止脂肪被身體吸收，讓脂肪直接簡單的通過消化系統。

博士候選人丹寧（Tahnee Dening）和其他研究人員將實驗老鼠分成兩組，一組吃含有「奧利司他」減肥藥，另一組則吃含有「蒙脫石」的土，研究結果發現，吃土的老鼠減重效果最好，顯示「吃土」可能更容易讓脂肪從體內排出，研究指出，「蒙脫石」不僅可以用自身的粒子結構將脂肪牢牢鎖住，還可以阻擋身體吸收脂肪。

此篇一出，引起網友熱烈回應，有網友打趣說，「真的要吃吐了(物理)」、「慘了，窮人這下連土都吃不起了」、「不可能，因為我常吃(淚)」、「吃吐，我寧願吃雞排肥死」，另網友表示，「作完陶藝手都超乾的，陶土真的很會吸油」也有專業網友指出，「蒙脫石？那不是很早就當藥使用了嗎」有網友突破盲點，「為什麼不好好運動啦」

蒙脫石，一種常用的可食用黏土，根據《維基百科》指出蒙脫石具有很強的吸附性，包括吸附重金屬的能力。口服用藥稱蒙脫石散，是一種常見的治療急慢性腹瀉的藥物。或者外用用於預防和治療接觸性皮炎。

(中時電子報)