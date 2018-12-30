研究：吃土比減肥藥有效 網笑真的要吃了

研究：吃土比減肥藥有效。(圖/達志影像shutterstock 授權)

友善列印
中時電子報

澳洲南澳大學（University of South Australia ）研究人員發現，一項新的研究顯示吃含有「蒙脫石」土的老鼠，比服用減肥藥的老鼠減肥效果還要好，顯示「吃土」對減肥是有幫助的。網友笑說，「真的要吃土了XD」。

根據《每日郵報》報導，澳洲南澳大學（University of South Australia ）研究人員，在尋找能夠改善吸收抗精神病藥物的方法過程中，意外發現「蒙脫石」這種可食用黏土能夠吸附脂肪，還能阻止脂肪被身體吸收，讓脂肪直接簡單的通過消化系統。

博士候選人丹寧（Tahnee Dening）和其他研究人員將實驗老鼠分成兩組，一組吃含有「奧利司他」減肥藥，另一組則吃含有「蒙脫石」的土，研究結果發現，吃土的老鼠減重效果最好，顯示「吃土」可能更容易讓脂肪從體內排出，研究指出，「蒙脫石」不僅可以用自身的粒子結構將脂肪牢牢鎖住，還可以阻擋身體吸收脂肪。

此篇一出，引起網友熱烈回應，有網友打趣說，「真的要吃吐了(物理)」、「慘了，窮人這下連土都吃不起了」、「不可能，因為我常吃(淚)」、「吃吐，我寧願吃雞排肥死」，另網友表示，「作完陶藝手都超乾的，陶土真的很會吸油」也有專業網友指出，「蒙脫石？那不是很早就當藥使用了嗎」有網友突破盲點，「為什麼不好好運動啦」

蒙脫石，一種常用的可食用黏土，根據《維基百科》指出蒙脫石具有很強的吸附性，包括吸附重金屬的能力。口服用藥稱蒙脫石散，是一種常見的治療急慢性腹瀉的藥物。或者外用用於預防和治療接觸性皮炎。

(中時電子報)

她愛美打肉毒竟中毒！醫生揭原因…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。