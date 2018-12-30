陳思宇、何志偉同場王不見王 陳建銘嗆：人小動作多

2018年12月30日 11:38 中時 李依璇

陳思宇（圖右）今在觀傳局長劉奕霆（圖中）、「學姊」黃瀞瑩（圖左）、柯昱安及父親陳建銘陪同下至市場掃街，陣仗相當龐大。（李依璇攝）

士林大同區立委補選戰激烈開打，代表「柯家軍」出征的前觀傳局長陳思宇30日強碰綠營何志偉，兩人不約而同在早上10點至士林市場掃街，但雙方「王不見王」，同場不同台。陪同女兒拜票的陳建銘受訪表示，團隊很早就跟士林市場會長林天來約好，看他陪哪個就知道是誰先到的，狠嗆何志偉「人小動作多！」

陳思宇今在觀傳局長劉奕霆、「學姊」黃瀞瑩、柯昱安及父親陳建銘陪同下至市場掃街，陣仗相當龐大，媒體詢問是否會想避開何志偉，陳思宇四兩撥千金回應「其實我不知道他要來，我們都要既定行程在跑」。

陳思宇說，選舉就是「各憑本事」，會努力爭取大家認同。媒體追問昨參加觀傳局跨年活動是行政不中立？陳思宇也未正面回應，僅表示「很感謝劉奕霆邀請她參加活動，同仁跟她都花了非常多心血，是帶著祝福回去，沒有想太多」。

陳建銘表示，他們很久之前就已經跟林天來約好，所以這次林天來是陪著陳思宇走，而非何志偉，「從這裡就可以看出來是誰先決定這個行程的」，狠酸何志偉「人小動作多！」

另外，針對何志偉在他服務處旁掛大型看板，陳建銘強調，每個人都有感人的故事，不需要把民眾隱私講出來，畢竟事實是怎樣沒有人知道，「我也很多感人故事啊！」

(中時 )