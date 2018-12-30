平鎮青棒隊出任務「跳」出課綱新活力

2018年12月30日 13:03 中時 陳志祥

桃市「高級中等學校課程發展與精緻教學中心」在平鎮高中揭牌。（平鎮高中提供）

平鎮高中青棒隊是該校的看板團隊！日前在「桃園市高級中等學校課程發展與精緻教學中心」的揭牌典禮上，表演精湛舞藝，展現平日多元教學的成果，正式向民眾宣告，桃園市已經準備好迎接「12年國教新課綱」的來臨。

12年國教新課綱將在2019年8月上路，高中、職的新生將會以成為「終身學習者」為目標，可以透過適性分組教學、選修課程、各校培養校本能力的特色課程與自主學習機制，組合自己的學習拼圖，面對未來新社會的挑戰。

多年來，平鎮高中以棒球、跆拳道等多項運動團隊成績，擦亮學校招牌、打響桃園市運動發展知名度，這次在新課綱的教學也肩負重任，桃園市為了推動新課綱，今年成立「高級中等學校課程發展與精緻教學中心」，由平鎮高中擔任中心學校。

面對國立高中改制為市立與教育部精進課程、教學實施要點施行，教學中心組織設有核心小組負責規劃與推動中心課程的發展；還有承續教務主任共備社群的教務主任工作圈，推動學校課程規劃；另有各學科課程種子教師，擔負課程研發及推展的重任。

桃園市教育局長高安邦指出，「高級中等學校課程發展與精緻教學中心」接軌教育部的策略聯盟組織，可與各縣市進行跨系統的鏈結，代表全面、有系統地落實高中職新課綱架構，讓2019年入學的學子在新課綱環境安心求學。

平鎮高中安排聞名全國的青棒隊參與「課程與教學中心」揭牌典禮，提供特色舞蹈作為動態展示項目，表現學習活力。同時平鎮高中也有辦理桃園市各校特色課程靜態聯合發表會，營造各校課程發展競創共好的氛圍。

(中時 )