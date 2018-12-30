平鎮青棒隊出任務「跳」出課綱新活力

平鎮青棒隊以精采舞藝提供新課綱的動態展示。（平鎮高中提供）

友善列印
中時
桃市「高級中等學校課程發展與精緻教學中心」在平鎮高中揭牌。（平鎮高中提供）

平鎮高中青棒隊是該校的看板團隊！日前在「桃園市高級中等學校課程發展與精緻教學中心」的揭牌典禮上，表演精湛舞藝，展現平日多元教學的成果，正式向民眾宣告，桃園市已經準備好迎接「12年國教新課綱」的來臨。

12年國教新課綱將在2019年8月上路，高中、職的新生將會以成為「終身學習者」為目標，可以透過適性分組教學、選修課程、各校培養校本能力的特色課程與自主學習機制，組合自己的學習拼圖，面對未來新社會的挑戰。

多年來，平鎮高中以棒球、跆拳道等多項運動團隊成績，擦亮學校招牌、打響桃園市運動發展知名度，這次在新課綱的教學也肩負重任，桃園市為了推動新課綱，今年成立「高級中等學校課程發展與精緻教學中心」，由平鎮高中擔任中心學校。

面對國立高中改制為市立與教育部精進課程、教學實施要點施行，教學中心組織設有核心小組負責規劃與推動中心課程的發展；還有承續教務主任共備社群的教務主任工作圈，推動學校課程規劃；另有各學科課程種子教師，擔負課程研發及推展的重任。

桃園市教育局長高安邦指出，「高級中等學校課程發展與精緻教學中心」接軌教育部的策略聯盟組織，可與各縣市進行跨系統的鏈結，代表全面、有系統地落實高中職新課綱架構，讓2019年入學的學子在新課綱環境安心求學。

平鎮高中安排聞名全國的青棒隊參與「課程與教學中心」揭牌典禮，提供特色舞蹈作為動態展示項目，表現學習活力。同時平鎮高中也有辦理桃園市各校特色課程靜態聯合發表會，營造各校課程發展競創共好的氛圍。

(中時 )

中職》海盜3A洋炮當「兄弟」 IG… NBA》健康也不能打？豪哥好友痛…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。