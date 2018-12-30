罕見鯨豚魂斷金門海域 縣府交由專家研究

金門岸巡隊在金沙鎮大地海岸發現1隻死亡鯨豚，縣府農林科研判應為罕見物種「長吻真海豚」。（金門岸巡隊提供）

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岸巡立即通報海巡署12巡防區勤指中心轉報中華鯨豚搶救協會、金門縣政府農林科及動植物金門檢疫站趕至現場。（金門岸巡隊提供）
丈量結果長約203公分、高32公分、寬約22公分。（金門岸巡隊提供）
死亡鯨豚發現地點示意圖。（金門岸巡隊提供）
死亡鯨豚外觀大致良好，死亡原因不明。（金門岸巡隊提供）
死亡鯨豚將交由學術單位研究。（金門岸巡隊提供）

金門岸巡隊昨（29）日在金沙鎮大地海岸發現1隻死亡鯨豚，縣府農林科研判應為罕見物種「長吻真海豚」，對牠未能平安游向2019年，均感到十分惋惜，後續將委請專家協助處理。

昨午，金門岸巡第1巡邏站中尉林晉宇率員執行巡邏勤務，在大地海灘處發現這隻死亡鯨豚，立即通報海巡署12巡防區勤指中心轉報中華鯨豚搶救協會、金門縣政府農林科及動植物金門檢疫站趕至現場。

縣府農林科長鐘立偉丈量結果，長約203公分、高32公分、寬約22公分、整體外觀大致良好，下腹部份挫傷，死亡原因不明，圖鑑比對應為「長吻真海豚」，係屬相當罕見的物種。

這種鯨豚主要食物為魚與烏賊，喜歡成群結隊，為所有鯨豚類中群居性最顯著的1種，常見的族群大小為10-500隻，最多可達上千隻。牠們十分有活力，時常鳴叫與在水面跳躍、翻騰，也喜歡與船隻同行。

鐘立偉指出，這種鯨豚通常出現在水溫攝氏10-28度、水深180公尺以內的外海，封閉海域或大陸棚也曾有紀錄。洄游遷徙路線不明，有些地區全年可見，普遍分布於全球的溫帶、亞熱帶與熱帶海域。

臺灣本島東北部的宜蘭海域也有紀錄，但近年未有相關的通報紀錄，基本上在台灣很少見，將交由相關研究單位研究。

(中時 )

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