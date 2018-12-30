欠債、被暗殺？最後影像曝光 揭密鄧麗君不為人知秘辛

2018年12月30日 11:54 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

鄧麗君未曝光影像公開。(圖／翻攝自YOUTUBE)

鄧麗君和保羅開心跳舞。(圖／翻攝自YOUTUBE)

日節目揭秘鄧麗君不為人知傳聞。(影／取自YOUTUBE 從27:33開始)

曾紅遍亞洲的一代巨星鄧麗君，過世已23年，但留下許多經典名曲，至今仍讓人難忘，由於當時死訊來得突然，坊間流傳不少傳聞，現日本節目為解開「鄧麗君之死」的種種謎團，特別訪問到鄧麗君的家人和前經紀人，曝光她生前不為人知的秘辛。

鄧麗君1995年在泰國清邁過世，當時消息來得突然，還傳出她是遭一名白人青年暗殺，而這名青年一度爆出是小她15歲的法國男友保羅，對此，鄧麗君的三哥鄧長富駁斥荒謬傳聞，再次澄清妹妹是因為氣喘發作，在送往醫院途中，因塞車延誤搶救才過世。

而她的前經紀人舟木稔也曝光一段秘藏的鄧麗君最後影像，短片雖然模糊，但可以看到她穿著泳裝在沙灘戲水，保羅拿攝影機拍攝，兩人開心跳舞，相當幸福甜蜜，舟木稔大讚保羅很溫柔，當時鄧麗君飽受病痛折磨，但和他交往後，狀態好轉不少。

另外，有指鄧麗君欠下約台幣5.5億巨債，才把香港豪宅賣掉還債，但三哥鄧長富否認，他解釋是因為鄧母怕睹物思人，才將房產賣掉。而鄧麗君生前傳和某香港富商的兒子論及婚嫁，鄧長富也表示有此事，因為男方的祖母要求鄧麗君婚後放棄唱歌退出樂壇，但鄧麗君不願意放棄唱歌，所以兩人最後解除婚約。

(中時電子報)