超狂！俄專家：用核武擊火山 引發海嘯淹沒華盛頓

2018年12月30日 11:47 中時電子報 馮英志

人造海嘯作為毀滅性武器恐成真？俄羅斯一名軍事專家聲稱，莫斯科有能力藉由核彈炸向冰島火山及挪威島嶼，借此觸發超級海嘯，淹沒美國首都華盛頓及西歐。

英國《每日鏡報》（Daily Mirror）27日報導，自稱科學及軍事專家的圖肯拜埃夫（Choro Tukembayev）在周報《軍事工業信使》（Military Industrial Courier）中撰文，表示俄羅斯可以向冰島的斯奈菲爾火山（Snæfellsjökull）投擲核武，令這座高達1446公尺的火山西南部山體崩塌，造成墨西哥灣流（Gulf stream）形成逆流進而引發超級海嘯，保證淹沒華盛頓。

文章又指出，俄羅斯也可以向挪威位於北冰洋的揚馬延島（Jan Mayen）作類似攻擊。他表示，挪威海底有一個長1,020公里的盆地，終點在北海一個大陸棚上，炸島所觸發的海嘯有如「雷神之怒」，將淹沒2千公里外的阿姆斯特丹。

圖金巴耶夫之前已發表過文章指出「保證令美國滅亡」，聲稱藉由向黃石公園的超級火山發動核攻擊，誘發美國在太平洋海岸發生地質斷層。

《軍事工業信使》過去曾作為俄羅斯國防部喉舌，官方利用這份週報解釋現代軍事。不過，圖金巴耶夫的文章被俄羅斯多份主流媒體譴責，稱這個建議只是嘩眾取寵，沒有科學證據，根本胡扯不負責任。

水力學家多洛托夫（Yuri Dolotov）形容：「由地質學角度而言，這完全是一派胡言。墨西哥灣流是一條極為巨大的洋流，就算將整個冰島火山拋下去，都只會像是向窩瓦河（River Volga）拋下一塊磚一樣。」

(中時電子報)