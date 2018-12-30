《翻爆旺美食》暖暖你的胃！全台必吃鍋物爭霸戰

2018年12月30日 11:51 中時電子報 綜合報導

◎揪團吃鍋去！嗜辣族美食天堂

位於西門町捷運站的「皇家帝國麻辣鍋」，店如其名，主打麻辣火鍋吃到飽，湯底選擇高達10種，海鮮更是逾20種，包含巨無霸鮮蚵、蟹蟳類、多利魚，還是滷豬肚、滷牛肚通通有，另有冰淇淋、飲料、甜點吃到飽，食材澎湃程度，讓不少網友揪團體驗，直呼「超有飽足感！」

◎新鮮度爆表！獨門湯頭更對味

新鮮看得到！新北市中和區「港口頂級鍋物」緊鄰南勢角捷運站，有別於一般火鍋店以冷凍食材為主，該店主打「活體海鮮」搭配特製鮮甜湯頭，不用舟車勞頓在市區就可輕鬆享受新鮮海鮮，另外，店內的美國波士頓大龍蝦更是饕客們的最愛。

◎養生又美顏！食補界滋補聖品

時序進入冬天，天氣逐漸轉冷，體內寒氣容易侵身，桃禧航空城酒店禧粵樓中餐廳因應時節，特別推出5款季節限定的冬令食補湯品，其中「杜仲藥膳汽鍋燉甲魚火鍋」，以食補界滋補聖品甲魚入膳，豐富的膠原蛋白和各式營養元素，補元氣還能補氣色，每一口都能喝到滿滿的膠原蛋白。

◎滿足身心靈！新鮮原味文人氣

南投縣草屯鎮的「鼎唐風」麻辣火鍋，散發文人氣習，以唐代風格設計的裝潢擺飾，甚至烹煮的「鼎」，都由老闆周永龍親自操刀；大啖美食之餘，還可欣賞書法、雕塑、繪畫之美，鼎唐風饗宴讓人身心靈都滿足！

◎冬天限定版！精選進補好滋味

冬天冷風來襲，就是要吃暖呼呼的火鍋。台南大員皇冠假日酒店內2家餐廳，即日起至2019年2月28日分別推出多種冬天限定火鍋套餐。其中，1樓煉‧瓦的龍馬軍雞鍋套餐，及2樓彩豐樓的4人家庭豪華版暖暖火鍋套餐，全都精選海陸新鮮食材，搭配特製湯底，適合暖冬進補。

◎味美料實在！鴛鴦火鍋吃到飽

屏東市A-ONE吃到飽鴛鴦火鍋店最近剛開幕，各種肉類、海鮮高檔食材，搭配7種口味湯頭，讓饕客們盡情享用，高CP值吸引許多顧客上門，門庭若市。店裡打造孩童遊戲空間，帶小朋友來用餐不用擔心無處「晾小孩」，是親子同享的好去處。

(中時電子報)