當街揮舞武士刀尋仇！彰化男子大馬路上被殺身亡

2018年12月30日 11:55 中時 吳敏菁

監視錄影器錄下曾、尤等對江男行凶。（吳敏菁翻攝）

凶器武士刀。（吳敏菁翻攝）

元旦連假第一天彰化和美鹿和路發生殺人命案！31歲江姓男子和女友與人約在85度Ｃ門外，不久曾姓、江姓等一行下車，分持武士刀、安全帽竟就在車水馬龍的大馬路上猛刺、痛砸，江當場血流如注、死亡，警方漏夜逮捕凶手，江嫌等只表示要教訓他。

和美警分局表示，29日晚間21點51分，接獲江男的黃姓女友報案，消防救護車趕到現場，案發鹿和路85度C外現場，只見江男倒臥路邊血泊中，右側腹部有刀傷，已無生命跡象，隨即施予CPR送往彰基急救，但急救後仍不治。

警方調閱監視器漏夜偵辦，江男在85度C外，徘徊等候，不久車上下來男子開始施暴行凶，從車牌號碼追蹤，掌握車主、駕駛和當時乘客，將一行5人帶回，都是20來歲「少年郎」。

警方漏夜釐清，24曾姓男子持武士刀、26歲江姓男子拿安全帽，對著江男發動猛烈的攻擊，拿刀猛刺、猛打。林姓駕駛則一旁勸阻拉扯，尤姓車主和懷孕張姓女友在車上等候，做案完畢後，一行人搭車揚長離去。

死者當場已無生命跡象，滿地都是血，緊急送醫搶救；醫院指出，死者頭部鈍傷、右前胸壁被刺穿，併發血胸，開放性氣胸不治。

是什麼深仇大恨下如此狠手？和美分局偵查隊隊張嘉元說表示，雙方相約碰面，彼此一言不合打起來，嫌犯顯然準備了武器，嫌然是有備而來，但只表示要教訓江男，卻不願說出真正的動機，難道就為了不能排解糾紛，就痛下殺機嗎？讓警方搖頭，依殺人罪、持槍砲彈藥機械管制條例等罪嫌移送。

(中時 )