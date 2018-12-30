全副武裝滴水不漏！ 北市逾千警力跨年夜維安

全副武裝滴水不漏，北市逾千警力跨年夜維安。（警方提供）

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警犬也在會場偵探有無爆裂危險物品。（警方提供）

明天就是跨年夜，台北市政府規畫「2019臺北最HIGH新年城跨年晚會」活動，預計將有大批民眾湧入信義區參與跨年活動，北市警局為杜絕恐怖攻擊的威脅，即日起至跨年活動結束，由轄區信義分局、刑大特勤中隊及新北市警局警犬隊等單位組成「反恐打擊部隊」，除地面上的維安，也出動空拍機攔截器，要捕捉來自空中的危害，讓民眾快樂、平安迎接新年。

北市警方歸畫至少1100名警力在市府跨年活動維安，還動用6隻偵爆犬清查毒品、刀槍及爆裂物，舞台周邊也有20名全副武裝的特勤霹靂警力待命，杜絕一切恐攻危險。

信義警分局指出，針對會場可能隱藏「毒品」、「刀(槍)械」及「爆裂物」等違禁物品將全面清查，阻絕恐怖攻擊，務使維安工作滴水不漏；另為防止恐怖分子利用大型車輛闖入會場管制區內進行攻擊，期前均在周邊重要路口設置大型警備車及改道牌區隔，確保晚會活動安全。

警方另表示，為了避免有心人士未經申准使用空拍機，或民眾操作不當，造成來自空中的危害，跨年晚會期間將運用空拍機攔截器干擾飛行，將違規的空拍機捉回地面。

另外，晚會嚴格管制任何氣球(含波波球、發光氣球等)進入管制區，也提醒民眾為了活動安全，切勿攜帶前往會場。此外，因晚會人潮眾多，警方呼籲請務必小心個人財物並遵守秩序勿推擠，以防止民眾踩踏等不幸發生。

信義警分局說，從空中到地面，全面維護活動現場安全。期間若民眾對於大眾運輸、接駁專車、服務台及機動派出所等問題，可洽詢現場警察人員。

(中時 )

當街揮舞武士刀尋仇！彰化男子大… 台北跨年晚會帶這兩樣東西 小心…

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