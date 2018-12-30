二寮迎曙光 順遊曾文水庫、走馬瀨

曾文之眼遊客服務中心採弧形立面的設計，運用廣角反映周遭環境，虛實交融充滿創意美感，是熱門打卡點。（劉秀芬翻攝）

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位於曾文水庫風景區內的趣淘漫旅飯店，31日晚間將舉辦跨年音樂派對。（劉秀芬翻攝）

台南市政府推出迎接2019跨年三部曲活動，其中二寮迎曙光活動位於左鎮山區，因此附近景點相關業者也推出活動同搶順遊商機，曾文水庫趣淘漫旅飯店31日晚間將舉辦跨年音樂派對，鄰近的大內走馬瀨農場推出「元旦同樂會」活動，元旦壽星出示身分證可享純門票入場優惠。

為讓遊客輕鬆度過假期，走馬瀨農場元旦連假晚間安排熱鬧晚會活動，30日晚浪漫星光夜由異國藝術工作者帶來特技表演，31日晚間有跨年營火晚會，有專業人員帶領遊客參加團康及趣味活動。

位於曾文水庫風景區內的趣淘漫旅飯店，為提供連假住宿旅客更多元的享受，31日晚間將舉辦跨年音樂派對，活動特別選在飯店詢問度最高的戶外「擎空塔」區域舉辨，現場不僅有實力派DJ、氣氛HIGH翻天的樂團表演，還有摸彩活動，獎項內容包含趣淘漫旅住宿券以及限量紀念品等。

趣淘漫旅不只有多元的音樂活動，更帶遊客走進大自然，1月1日起周一至周五推出「漫步悠遊水庫巡禮」行程，沿路有專人導覽景點、解說水庫歷史，欣賞大霸壯觀景色，再至觀景樓一覽水庫美景。

此外，曾文水庫曾文之眼遊客服務中心也值得一遊，遊客服務中心特殊造型及戶外區草坪藝術裝置都是打卡熱點，1月1日至3月31日還有郭金保、陳辛合、吳英賓、王巧雲、呂世仁老師的「造化心源 無盡藏」國畫、書法、礦彩畫、交趾陶藝術創作展。

(中時 )

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