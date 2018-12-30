拜託彰化縣長1月2日休假 王明鉅：幫台灣省下1738億元

2018年12月30日 12:04 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

大家一起緊盯蔡政府，別讓離岸風電廠商搬走台灣人的納稅錢！彰化縣府拒發同意函的驚天一擋，逼得台電另找民法巧門，與4家離岸風電的簽約時限延至明年元月2日，台大醫學院教授王明鉅為此再度呼籲，拜託彰化縣長王惠美繼續休假，只要彰化縣政府再堅持一天，就可為台灣人民省下1738億1088萬元。

台電與國外離岸風電廠商的簽約遭彰化縣政府擱置，王明鉅昨(29)在臉書大讚彰化縣府有guts，同時痛批內政部長徐國勇幫這些廠商闖關開綠燈，引起網友熱烈迴響，網友一面倒大罵蔡政府輸得不夠慘，且質疑其中有利益輸送之嫌，應予深究調查。

王明鉅今在臉書發文續談此事，如果以240萬瓩容量，一年發電3600小時計算，廠商若在明年一月二日和台電簽約，就可適用今年的躉售電價合約，選擇前十年每度電賣7.1177元後10年每度電3.5685元。如此一來，這10年廠商就能多賺1738億1088萬元。這數字正好是彰化縣全年總預算400多億的4倍，等於彰化縣長王惠美第一個4年任期中所有的預算。

王明鉅期盼彰化縣政府再堅持一天，如果真有接不完的廠商電話或人情壓力，彰化縣長王惠美與經濟暨綠能發展處長劉玉平兩位就多休假一天，1月2日就陪家人多休一天假吧。

王明鉅相信，如果今天仍是民進黨縣長執政，所有的離岸風電廠商，很可能昨晚已在慶祝與台電簽下10年每度電7.1177元的合約了。他說，幸虧台灣有民主，幸虧台灣有定期選舉，幸虧台灣有公民投票，才能對蔡政府如此明顯錯誤的能源政策說不。

(中時電子報)