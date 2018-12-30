米可白曾窮到剩900元 爸爸一句「累了就回家」讓她淚崩大哭

2018年12月30日 12:19 中時 蕭雅玲

米可白日前上中天《麻辣天后傳》錄影，彰化出身的她，出道13年，在節目上透露，家裡從小家境不算好，爸媽是做餅的代購生意，收入微薄，媽媽曾為了籌措她的學費，賣掉放餅的冰庫，轉而做家事幫傭，米可白說：「那時我就下定決心，高中畢業後要來台北賺大錢！」

抱著要賺大錢的夢想改善家裡環境，米可白北漂工作，才發現賺錢不容易，初期在YOYO台當「葡萄姐姐」時，一個月工作2天，日薪800元，當時除了主持，還要兼掃地、跳舞、照顧小孩，幸好電視台保障底薪一萬元，月薪如果不到一萬，會補足到一萬。

儘管每個月有一萬元的保障收入，卻改善不了米可白入不敷出的經濟問題，曾經窮到存款只剩下9百元，用提款機領不出來，還請朋友匯100元給她，湊足一千元才順利領出。

回憶當年要北漂工作，米可白曾誇口跟家人說要賺大錢，卻沒想到艱苦的賺錢環境，讓她不敢告訴爸媽自己的經濟情況，有次爸爸突然對她說：「如果妳累了就回家。」她聽了爸爸的這句話，當場崩潰大哭，這才知道爸媽都看在眼裡。因為爸爸心疼她賺錢辛苦，不捨得她亂花錢，曾經接到一場大型活動，領了3、4萬元薪水，米可白立刻跑去買頂級燕窩寄回老家，沒想到爸爸氣到把燕窩丟到外面，後來還是媽媽偷偷拿回家。

(中時 )