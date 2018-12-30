國1楊梅至新竹塞不完 高公局指出6大「地雷路段」

2018年12月30日 12:23 中時 李宜秦

今日是元旦連假第二日，國道仍擠滿出遊、返鄉車潮，塞車狀況以北部地區最為嚴重，國1南下楊梅至新竹一路塞爆，其中竹北至新竹路段更是「紫爆」，時速不到20公里，另外中和到大溪路段車流量也多，時速僅約20公里；南部地區則是田寮到仁武路段有塞車狀況。高公局指出，今日仍以南下車流為主，有6大地雷路段行車時間恐達平日5倍。

根據高公局即時路況資訊，今日中午國1南下楊梅至新竹路段，車速多不到30公里，其中竹北至新竹路段更呈紫爆狀態，算是目前最塞路段，若要通過該區域約需花費15分鐘。

國3部分車流量也多，尤以中和至大溪路段塞車情況最嚴重，大溪至關西服務區稍微壅塞，之後則較為順暢。中部區域則相對順暢，僅北上台中至豐原、南下成功至牛埔、南下烏日至霧峰等小路段塞車。

南部區域則以田寮至燕巢系統路段最塞，由於該處多處施工，導致通行較為不便，南北向皆嚴重塞車，時速僅20到30公里。而北上燕巢系統至仁武路段也是如此。其餘如永康至仁德、路竹至楠梓、楠梓至左營區等，都是塞車路段。

高公局指出，今日國道仍以南下車流為主，整日有6大地雷路段，行車時間最久恐達到平日5倍，包括國1南下楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統；國3南下三鶯至關西、茄苳至西濱、烏日至霧峰；與國5南港系統至坪林。

另外，由於天候不佳、多處有雨，海運部分目前有11航次停駛，包括馬祖至基隆航線停航2航次、臺南將軍-澎湖東吉航線停航1航次、富岡-綠島航線停航2航次、馬祖-馬尾小三通停航2航次、馬祖-黃岐小三通停航2航次、金門-泉州小三通停航2航次。

(中時 )