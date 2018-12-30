國1楊梅至新竹塞不完 高公局指出6大「地雷路段」

今已是元旦連假第二日，高速公路上的車流量仍多。（資料照片／季志翔攝）

友善列印
中時

今日是元旦連假第二日，國道仍擠滿出遊、返鄉車潮，塞車狀況以北部地區最為嚴重，國1南下楊梅至新竹一路塞爆，其中竹北至新竹路段更是「紫爆」，時速不到20公里，另外中和到大溪路段車流量也多，時速僅約20公里；南部地區則是田寮到仁武路段有塞車狀況。高公局指出，今日仍以南下車流為主，有6大地雷路段行車時間恐達平日5倍。

根據高公局即時路況資訊，今日中午國1南下楊梅至新竹路段，車速多不到30公里，其中竹北至新竹路段更呈紫爆狀態，算是目前最塞路段，若要通過該區域約需花費15分鐘。

國3部分車流量也多，尤以中和至大溪路段塞車情況最嚴重，大溪至關西服務區稍微壅塞，之後則較為順暢。中部區域則相對順暢，僅北上台中至豐原、南下成功至牛埔、南下烏日至霧峰等小路段塞車。

南部區域則以田寮至燕巢系統路段最塞，由於該處多處施工，導致通行較為不便，南北向皆嚴重塞車，時速僅20到30公里。而北上燕巢系統至仁武路段也是如此。其餘如永康至仁德、路竹至楠梓、楠梓至左營區等，都是塞車路段。

高公局指出，今日國道仍以南下車流為主，整日有6大地雷路段，行車時間最久恐達到平日5倍，包括國1南下楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統；國3南下三鶯至關西、茄苳至西濱、烏日至霧峰；與國5南港系統至坪林。

另外，由於天候不佳、多處有雨，海運部分目前有11航次停駛，包括馬祖至基隆航線停航2航次、臺南將軍-澎湖東吉航線停航1航次、富岡-綠島航線停航2航次、馬祖-馬尾小三通停航2航次、馬祖-黃岐小三通停航2航次、金門-泉州小三通停航2航次。

(中時 )

拜託彰化縣長1月2日休假 王明鉅… 國道3起小客車追撞事故 最長回堵…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。