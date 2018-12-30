下一個興趣曝光？老爸孫鵬陪孫安佐上七星山「做這事」

2018年12月30日 12:15 中時電子報 吳品瑤

孫鵬、狄鶯18歲獨子孫安佐歷經260天關押人生後被遞解返台，遭限制住居、出境的他，並沒有在家沉潛，反倒活力滿滿到處趴趴走，且似乎有意朝YouTuber方向前進，不僅創了IG新帳號還跟同學合作拍片，爭議形象也漸漸好轉，人氣不斷升高，繼日前公開「工作團隊」還預告要拍「Q&A」單元之後，孫安佐昨在IG打卡，跟朋友及爸爸現蹤七星山，引發熱議。

孫安佐返台後動作頻頻，不但開始拍片，還很積極經營社群望網站，對網友幾乎是有求必應，連被問到「監獄日常」都照實回答，瞬間刷了不少好感度，而昨他又更新IG新照，打卡動作曝光了自己下午出了趟家門，和兩名友人一起上七星山，照片中的孫安佐穿著帽T、大外套還有防風面罩，整個包緊緊，只露出一雙眼睛，他也寫道：「山上冷」，透露包緊緊的原因。

然寒冷天氣沒打敗孫安佐的好心情，他又在限時動態貼出短片，開心跟兩個朋友一起入鏡，拍到一半朋友提醒他：「你要把面罩拿下來啊」，他也照要求拉下面罩露出正臉，看得出來跟好友出遊玩得相當愉快，而打卡後不久，據《蘋果》報導，孫安佐被目擊這趟出門有老爸孫鵬陪伴，他被爸爸用重機載下山，另外兩個朋友則跟隨在後頭，一行人3台重機就這樣騎回他北投的家繼續閒聊。

(中時電子報)