劉真黑池觀賽遭驅趕？原因曝光竟是...

2018年12月30日 12:28 中時 蕭雅玲

劉真與郭彥均日前上衛視中文台《一袋女王》錄影分享讓人意想不到親身經歷，節目中說到第一次去黑池觀看國際標準舞的比賽時，剛好同團一位的前輩當天有事不能參加，就把座位讓給劉真，而因為這位前輩長期贊助國際標準舞國際比賽，所以位置就在第一排，讓劉真好興奮終於可以在黑池近距離觀賞參賽者的舞姿。沒想到劉真高高興興坐下後，就有工作人員要求她離開座位。

劉真趕緊出示手中的票券，沒想到對方竟然跟她說就算她有票也不能坐，原來那個位置就是專屬於那位前輩，直到對方過世前就算空著，也不能讓給其他人坐，是認臉不認票，被工作人員一說，劉真才發現身旁都是歷任世界冠軍，而且都是曾受英國女王賜予爵位的人，最後劉真只能乖乖離開，回到自己原來的座位觀看比賽。

郭彥均早期去大陸工作，跟台灣團隊要從遼寧到大連，因為當時大家都沒有錢搭飛機只能坐車，一行人上小包車後，司機還問他們要往東還是往西，因為除了司機其他人都是台灣人根本不知道怎麼走，最後司機竟然還回說那他就憑感覺開車了。

沒想到車子開了一陣子，就看到路邊滿滿有人舉牌，牌子上寫著「問路五元」，當時司機也不知道怎麼走，郭彥均也只好乖乖掏出五塊人民幣給司機去問路，結果司機問完一上車後，郭彥均追問情況如何，司機笑笑地說舉牌的人也不知道，要下交流道問下一個人，讓郭彥均好傻眼。到了下個交流道，再度掏錢問路，就這樣沿路問下去，但還好給的錢越來越少，而一行人從傍晚五點出發，直到隔天早上六點多才安全抵達目的地。

(中時 )