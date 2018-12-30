NBA》健康也不能打？豪哥好友痛批灰熊無情

2018年12月30日 12:36 中時電子報 黃及人

身為林書豪好友之一，更曾隨著豪哥來台辦過籃訓營的「高富帥」帕森斯，如今竟然淪落就算恢復健康，灰熊仍不肯讓他上場打球的悲哀窘境，讓他不禁痛批，「無法上場讓我非常沮喪，我健康地坐在板凳席上，簡直是莫名其妙！」

或許這一切也算是帕森斯「報應」，因為他在2016年夏天，跟灰熊簽了4年9400美元肥約，卻沒交出跟自己年薪同值的應有身手，更因頻頻受傷，3個球季下來，竟然只打73場，外界普遍認為這跟帕森斯私生活太過豐富或複雜有關。

帕森斯本季只打3場，平均只拿5.7分、1.3籃板，因傷打打停停狀況持續上演，所以灰熊高層才會繼續冰他，無視隊醫22日早已宣告他可復出訊息，只能說帕森斯自己不懂潔身自愛，拿到肥約之後，幾乎就沒法專心在球賽上面。

只是帕森斯還是不懂問題所在，持續批評灰熊高層太過絕情，「球隊到現在都沒幫我訂定計畫，也沒跟我進行任何溝通，這絕對不是從籃球或健康角度處理事情的態度，當前讓我困惑的是，我不知道發生什麼事，也不知何時上場。」

眼見自己簽約球員面臨如此窘境，帕森斯的經紀人鄧立維跟灰熊高層放話，就算下放帕森斯到發展聯盟打球也能接受，可惜仍遭拒絕，畢竟上季才拿22勝的灰熊，本季在少了帕森斯已拿18勝17敗，或許根本不需要他太早回來了。

(中時電子報)