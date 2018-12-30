影》美國國鳥又鬧場！ 洋基投手被虧「是你嗎？」

2018年12月30日 12:42 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

白頭海鵰是美國國鳥，在當地是崇高的象徵，今天（30日）在AT&T體育場舉辦的美式足球棉花碗經典賽中，一隻白頭海鵰試圖停在一位球迷身上，周圍觀眾見狀不敢驚擾，但也不斷鼓掌，白頭海鵰停留幾秒後就振翅高飛離開，這也讓人想起洋基投手派克斯頓(James Paxton)今年初也被襲擊的畫面。

今年年初，在雙城與水手的比賽前，當時效力水手的投手派克斯頓就曾被白頭海鵰「襲擊」，事情發生當下是開場儀式正播放美國國歌，一隻白頭海鵰飛翔到一半後，決定降落在派克斯頓的肩膀上，幸好沒有造成任何人員以及動物受傷。

今天美式足球棉花碗的比賽中又出現白頭海鵰試圖降落在球迷肩膀上的畫面，影片一公布後，派克斯頓的前隊友華克（Taijuan Walker）轉推影片並標註派克斯頓，開玩笑問道：「詹姆斯(James Paxton)，那是你嗎？」

而且連大聯盟官網也忍不住幽默建議，也許派克斯頓與那位球迷可以考慮經營專門訓練白頭海鵰的俱樂部。

(中時電子報)