國道3起小客車追撞事故 最長回堵6公里

2018年12月30日 12:48 中時 李宜秦

昨日是元旦連假首日，國道車潮壅塞，高公局指出，昨日整日總延車公里為118百萬車公里，為年平均每日的1.4倍。截至今日上午11點，國道全線總延車公里為34.7百萬車公里，較去年同期增加13％，預估本日交通量可達114百萬車公里。另外本日國1、國3已查到有3起小客車追撞事故，回堵範圍約2到6公里。

高公局表示，今日上午9點起國道車潮陸續湧現，導致國1南下楊梅至新竹、南屯至彰化系統；國1北上南屯至大雅；國3南下中和至大溪、烏日至霧峰較為壅塞，行車速率低於40公里，其餘路段大致行車正常。

東部國道部分，上午7點起國5南下開始出現車潮，待實施高乘載管制後，壅塞路段已陸續解除。高公局表示，下午預估會有另一波車潮出現，部分路段恐出現車多壅塞情形，建議用路人先查詢較佳出發時間，或也可改走替代道路，並收聽警廣或利用高公局1968網站掌握即時路況資訊。

本日有部分區域發生追撞事故，影響行車順暢度。包括9點8分，國1南下86.5 公里內車道發生2輛小客車追撞事故，回堵6公里；9點41分，國1南下191公里內車道發生2小客車追撞事故，回堵2公里；10點51分國3南下212.9公里外車道發生2小客車追撞事故，回堵2公里，皆影響行車甚鉅，用路人務必注意。

高公局呼籲，可多利用公共運輸工具，避免堵車情形。出發前務必先做好車輛保養與檢查工作，以免車輛突然故障，確保行車安全與順利。另外建議用路人若要走南北長途者可走國3，短途者盡量不要上國道，或多使用替代道路、公車等公共運輸。

另高公局今天仍有不少交通管制措施，包括單一費率、上午0至5時暫停收費、7至12時國5南下高乘載管制、國1平鎮系統與埔鹽系統南下入口匝道全天封閉等。

(中時 )