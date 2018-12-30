看到高雄陸橋將拆 苦苓因情況「緊急」搶先給三意見！

知名作家苦苓。(本報系資料照片)

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中時電子報
／綜合報導

高雄市區鐵路地下化後，高雄市政府要將沿線的10座陸橋、2座地下道廢除。高雄市工務局宣布，明年2月過完農曆春節之後，將先拆除5座，力拚5月防汛期前完工。對此，作家苦苓覺得情況「緊急」，搶先表達意見。他認為這些陸橋不用急著拆除，並提出三個意見。

苦苓在臉書發文指出，因為高雄市鐵路地下化之後，原本跨越鐵路的12座陸橋將陸續拆除，他覺得情況「緊急」，搶先表達意見。

他認為陸橋不用急著拆除，原因有三，包括一、拆除要花費很多經費，拆除過程中必將影響附近的交通和安寧，而再重新鋪設馬路、設置分隔島、交通號誌等，都將耗費巨資。「高市府不是已經為欠債所苦了嗎？又何必雪上加霜，做這些『破壞』而不是『建設』的工程？」

此外，苦苓說拆除這些陸橋對交通並沒有幫助，因為本來除了鐵路，還有很多道路也從橋下穿過，現在都要加設十字路口，車輛通過都要等紅綠燈，反而會使得交通壅塞的機會更為增加，何必多做這種「有害無益」的工程？

第三點，鐵路地下化之後，原本軌道經過的地區要設計為綠色園道，美化造景之後，可以供行人遊憩、散步或騎單車，成為一個觀光亮點。但跨越其上陸橋若拆除，這條長長的園道就會被取代陸橋的道路一一截斷，成為一塊塊破碎的小綠地，功虧一簣，非常的可惜。

他以一個高雄市民的身分，懇請市政府慎重考量、從長計議，有這麼多拆除陸橋的經費，可以用來做其他更有意義的事，希望不要「言者諄諄，聽者藐藐」，仍昐主政者三思而行。

(中時電子報)

文章來源：苦苓臉書

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