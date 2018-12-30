長庚研究發現 內臟脂肪越多越易得腎臟病

2018年12月30日 13:13 中時 鄭郁蓁

林口長庚醫院研究發現，內臟脂肪指數愈高的人，血壓、血脂、空腹血糖愈高，腎功能也愈差，罹患慢性腎臟病風險比常人高出1.5倍，顯示肥胖和腎臟病有高度相關。

為了解內臟脂肪指數與腎臟病的關聯程度，林口長庚醫院家庭醫學科蒐集2013年共2萬3570名在長庚醫院接受健檢成人內臟脂肪指數。

研究結果發現，內臟脂肪指數數值上升，血壓、血脂、空腹血糖也有隨之增高的趨勢，腎功能（腎絲球過濾率）則愈差。

進一步分析發現，內臟脂肪指數異常者得到慢性腎病的風險是正常者的1.5倍，且男性更為明顯，腎臟病風險為正常者1.6倍；女性腎臟病風險為正常者1.3倍。

研究指出，男女性之間的差異，可能是因脂肪總量增加時，在荷爾蒙影響下，女性傾向堆積於皮下，男性較常堆積於內臟周圍，使得內臟脂肪在女性的應用效果不如男性顯著。

因研究結果提供醫師一個簡易、方便臨床醫師使用檢測的工具，且比腰臀比、腰圍等參數更具代表性，研究已刊登於2018年3月的國際期刊「腎臟營養學雜誌（Journal of Renal Nutrition）」。

林口長庚紀念醫院家庭醫學科主治醫師陳逸娟指出，過去肥胖多與糖尿病、高血壓、高血脂、代謝症候群、膽囊疾病、心肌梗塞、腦中風、慢性阻塞性肺病等慢性疾病高度相關，但較少會和腎臟病聯想在一起。

由於洗腎會對生活帶來極大的衝擊，陳逸娟建議，內臟脂肪指數較高的民眾應積極預防心血管代謝疾病及慢性腎臟病的發生。對於糖尿病、高血壓等易合併慢性腎臟病的患者，須控制日常飲食，依照地中海飲食、得舒飲食等建議，多攝取全穀類、蔬果、豆類、堅果類等，避免油膩食物、紅肉、甜食、手搖飲，以及多運動，避免腎臟病變發生。

(中時 )