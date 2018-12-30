「香草婚禮」少了一人 張善為癱瘓5年近況曝光！

「香草婚禮」少了一位元老哥哥，就是張善為黑皮哥哥（右）。（圖／翻攝自張善為臉書）

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中時電子報
／綜合報導

兒童台知名主持人香蕉哥哥（林掄元）和草莓姐姐（簡皎竹）29日補辦婚宴，一次湊齊水果及昆蟲家族哥哥姊姊，但不少網友惋惜當年還有一位元老就是張善為黑皮哥哥沒有出席。事實上，張善為從2013年生病後就神隱，助理曾和外界告知他的近況並報平安。

香蕉哥哥與草莓姐姐補辦婚宴，YOYO家族23位哥哥姐姐齊聚，卻少了黑皮哥哥。（圖片提供：經紀人）

張善為因病癱瘓5年，當時因血塊壓迫到脊椎神經，緊急住院也和外界斷了聯繫，除了家人外只有助理能見到他。助理曾表示，他仍需要坐輪椅，並積極復健中，已經返家休養，希望未來有一天能夠好起來重回他最愛的演藝工作。

張善為因病神隱5年，不少網友都希望他能趕快站起來重回舞台。（圖／翻攝自張善為臉書）

助理也透露，張善為生病前有買保險，多年工作下來也存下一筆錢，雖然生病期間沒有辦法賺錢，但靠著保險及積蓄，沒有給家裡帶來太大的經濟壓力，要外界放心。先前也有人表示，他是個愛面子的人，因此無法給粉絲看到他現在坐輪椅的樣子，故無法回到螢光幕前，也不和好友們聯繫，因此沒有出席「香草婚禮」，不少網友還是希望他能趕快好起來，再次站上舞台，那位和水果家族合體的黑皮哥哥。

(中時電子報)

香蕉哥哥與草莓姊姊補辦婚宴，歷代與現代YOYO家族哥哥姊姊齊聚祝賀。

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