越南團逃逸 旅行業者喊冤 外交部下周將檢討

2018年12月30日 13:39 中時 李宜秦

來台第1100萬旅客為日本奈良人。（觀光局提供）

今日中午12點10分，來台第1100萬名國際旅客順利入境，創下歷年新高。不過近日因越南團脫團事件，傳出行政院將研擬對旅行社課以更重責任。對此觀光救援協會無奈表示，如此一來恐無人願意接新南向旅客。旅行公會更怒批，旅行社又不是財團，憑什麼都是民間團體在負責？另相關單位下周已召集公會代表，至立院共同檢討觀宏專案。

交通部代理部長王國材表示，今年來台國際旅客第1100萬名在今日中午12點10分入境，也是我國首次突破1100萬大關。該名旅客為日本奈良人、職業為肝膽科醫師，自關西機場飛往桃園機場，已是第5次訪台。此次一家五口至台北、台中遊玩，特別喜愛我國美食，期望下次可再到台南拜訪。

旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，雖然今年順利創下歷史新高，但現在時機還是十分敏感，不太適合大肆慶祝。

對於行政院為避免國際旅客脫團，預計研擬對旅行社課以更重責任一事，蕭博仁怒批「旅行社是財團嗎？」他表示，經過多次溝通爭取後，原先陸客逃逸一人旅行社需賠10萬，明年元旦起將降至5萬，如今卻又變成新南向旅客要罰錢，對旅行社非常不公平。

蕭博仁說，旅行社多只透過媒合單位舉辦的活動認識各地的組團社，僅有生意上的往來，根本無從瞭解其背景，或是否被人蛇集團操控等，蔡政府推動南向政策也不過兩年，憑什麼認為旅行社有能力選出「不會逃逸」的組團社，直說「政府單位只想找一個人負責，為何發簽證的單位不用負責，反而是手無寸鐵的旅行社負責？」

蕭博仁認為，相關單位應對組團社收取保證金，並對其咎責，而非反過來修理自己人。台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶則說，行政院若真的又要針對旅行社咎責，可以肯定不會再有業者願意配合力拼新南向觀光了。

許高慶建議，相關單位對組團社進行機票抽檢，也可要求地接社須向航空公司做二次確認，等於雙向確認。另外許高慶說，已接到外交部、移民署、觀光局的邀請，下周將與旅行公會全國聯合會等相關協會，至立法院共同檢討觀宏專案，後續也可能再召開公聽會。

(中時 )