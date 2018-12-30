2018年12月30日 13:35 中時 呂筱蟬

正覺寒冬送暖捐助弱勢。(正覺講堂提供)

2018正覺寒冬送暖活動，總共送出800萬元，在台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、台南市、雲林縣、嘉義縣市、高雄市、屏東縣等12縣市陸續發放，在全省共聯辦35場次，受惠民眾將達4,652人、學生1000人。繼續關懷隱身在社會各角落的弱勢里民，提供溫暖的支持力量。

桃園正覺講堂30日舉辦「2018年正覺寒冬送暖」活動，由正覺教育基金會執行長程正賢致贈80位獨居弱勢長者、特困低收入戶及清寒戶家庭每戶紅包1500元，共計善款12萬元。

元月5日上午10時在平鎮區三安集會所，將另舉行致贈平鎮、龍潭、楊梅區、中壢區致贈活動，今年桃園地區共嘉惠33個里323位里民，捐贈金額達48萬4500元。

正覺不僅給予弱勢家庭實質的金錢資助，在活動中精心演出耳熟能詳、眾所皆知的黃梅調「戲鳳變奏曲」短劇，透過劇中人物鳳姐、朱德正以及大牛三個角色的對話與互動，告訴里民黑心宗教慣用的手段，提高警覺避免遭受宗教詐財騙色的傷害。

正覺寒冬送暖活動自2012年迄今已經邁入第7年，捐贈金額已達新台幣3540餘萬元，正覺兩會從不對外募款，參與人員都是義工，均是自動發心、出錢出力，為幫助弱勢里民盡一份心力。

(中時 )