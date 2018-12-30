正覺寒冬送暖捐助弱勢

正覺寒冬送暖捐助弱勢。(正覺講堂提供)

友善列印
中時
正覺寒冬送暖捐助弱勢。(正覺講堂提供)

2018正覺寒冬送暖活動，總共送出800萬元，在台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、台南市、雲林縣、嘉義縣市、高雄市、屏東縣等12縣市陸續發放，在全省共聯辦35場次，受惠民眾將達4,652人、學生1000人。繼續關懷隱身在社會各角落的弱勢里民，提供溫暖的支持力量。

桃園正覺講堂30日舉辦「2018年正覺寒冬送暖」活動，由正覺教育基金會執行長程正賢致贈80位獨居弱勢長者、特困低收入戶及清寒戶家庭每戶紅包1500元，共計善款12萬元。

元月5日上午10時在平鎮區三安集會所，將另舉行致贈平鎮、龍潭、楊梅區、中壢區致贈活動，今年桃園地區共嘉惠33個里323位里民，捐贈金額達48萬4500元。

正覺不僅給予弱勢家庭實質的金錢資助，在活動中精心演出耳熟能詳、眾所皆知的黃梅調「戲鳳變奏曲」短劇，透過劇中人物鳳姐、朱德正以及大牛三個角色的對話與互動，告訴里民黑心宗教慣用的手段，提高警覺避免遭受宗教詐財騙色的傷害。

正覺寒冬送暖活動自2012年迄今已經邁入第7年，捐贈金額已達新台幣3540餘萬元，正覺兩會從不對外募款，參與人員都是義工，均是自動發心、出錢出力，為幫助弱勢里民盡一份心力。

(中時 )

越南團逃逸 旅行業者喊冤 外交部… 韓國瑜又撞到頭！醫師籲3種人小…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。