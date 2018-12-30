吃了兒時回憶湧現！這8種形狀零食製作超神

2018年12月30日 13:35 中時電子報 戴安瑋

真魷味。示意圖。（資料照片/全聯提供）

小時候吃金牛角，總會把金牛角套在手指上，再一個一個慢慢吃掉，其實許多經典零食都有獨創的特殊造型和紋路，民眾吃時兒時回憶全部湧現。為何這些零時會有特殊造型與紋路，到底是怎麼製做的，《DailyView網路溫度計》揭答案。

《DailyView網路溫度計》表示，金牛角、卡滋卡滋等讓人懷念的兒時零食，多是經過「擠壓」製造；乖乖、玉米濃湯棒、太國卷則是經過直接「膨化」處理，而間接擠壓膨化代表食品則有浪味仙（螺旋狀）、寶咖咖（貝殼狀）、真魷味（格紋狀）。

這些零食製作方式，如下:

●「擠壓」特殊造型：代表食品：金牛角、卡滋卡

研究指出，與眾不同的紋路，讓人們放進嘴裡咀嚼時會發出「卡滋卡滋」的聲響，進而一口接一口的愈吃愈多。而這些零食的紋路便是透過「擠壓」技術所產生的，是一種透過外力使原料在容器中流動，過程中會因不同磨擦和蒸氣所產生的熱度，使這些原料通過模型入口時，產生組織膨化、成型的加工方式。

●「膨化」區分

1.直接擠壓膨化代表食品：乖乖、玉米濃湯棒、太國卷。乖乖的原料為玉米粉，透過其與螺旋之間摩擦產生的熱能，讓玉米粉逐漸孰成，此時擠壓膨化倉中的壓力越來越大，當玉米粉從高壓環境中轉為常壓狀態下，玉米粉中的水轉換為水蒸氣，會將原料的組織結構撐大。

2.間接擠壓膨化代表食品：浪味仙（螺旋狀）、寶咖咖（貝殼狀）、真魷味（格紋狀）。這些食品之所以可以有特殊紋路，是透過擠壓機或是延壓機製作出所謂的「胚料」後，再將胚料利用油炸等加熱方式進行膨發所誕生的間接膨化產品。而胚料就是一種效仿玉米粒膨化成爆米花的方式。

(中時電子報)