賴清德娶媳婦，尊重長子低調未大肆宴客

2018年12月30日 14:07 中時 程炳璋

賴清德長子賴廷與娶妻，妻子陳筱依是美國念書時的研究夥伴。（程炳璋攝）

行政院長賴清德長子賴廷與30日娶媳婦，新娘陳筱依是他在美國念書時的研究夥伴，雙方在台南晶英酒店席開20桌宴請賓客，賴清德稱尊重長子意願，一切低調未大肆宴客，許多親友皆不知情。

總統蔡英文才剛公開慰留賴清德續任行政院長，他30日拋開公務，回台南住家幫大兒子賴廷與迎娶媳婦，並期待明年就可抱金孫。

據了解，賴廷與長年居住美國，目前攻讀博士學位，新娘陳筱依是他在學校的研究夥伴，兩人學術領域相近，結婚後仍會回美國定居。

賴廷與一早春風滿面，從家裡出發到台南晶英酒店迎娶美嬌娘，在飯店內闖關時被伴娘攔阻，問他準備好了沒，他信心十足的說「準備好了」，就進入準備好的房間，20分鐘完成闖關。

新娘坐上禮車回到賴家，過程遵循古禮，有媒婆幫忙用竹篩遮陽，娶親儀式。

賴清德一早走出家門，面對外界的祝賀，他笑著說，兒子想低調完成婚事，婚宴男方宴客僅6桌，比女方14桌還少，很多親友都不知情，消息曝光後，他手機接到許多人的道賀簡訊，多數抱怨沒收到喜帖，他感到非常抱歉，並解釋必須尊重孩子想低調結婚的想法，不少親友表示可以理解。

賴家低調宴客，政壇出席婚禮的沒幾個人，賴清德好友康銀壽受邀到賴家祝賀，他稱賴清德整天心情很好，回想到30多年前的往事，期待自己可以趕快「當阿公」。

(中時 )