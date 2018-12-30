韓國瑜「麻將說」太玄！名嘴神解析：馬英九不胡牌也能左右牌局

2018年12月30日 13:37 中時電子報 吳品瑤

九合一選舉落幕、各地首長就任，然台灣政壇沒時間喘口氣，緊接著必須為2020年的總統選戰積極布局，無論人選或是政黨策略，都是眾人關注的焦點，而日前高雄新科市長韓國瑜接受中天《新聞深喉嚨》專訪，談到所屬國民黨欲派誰出戰總統大選，提出了「麻將說」，但不願明說所指為何人，今資深媒體人兼名嘴羅友志拿國民黨「4個太陽」分析，直指韓國瑜說的正是前總統馬英九。

韓國瑜被問到國民黨2020如何打總統選戰，稱馬英九、朱立倫、王金平及吳敦義為4個太陽，以4咖打麻將來比喻黨內現況，表示有人是相公少一張牌，永遠胡不了牌，也有人一手好牌是天聽，但是是誰不能說，一番妙言引發熱議，今名嘴羅友志在臉書po文，開頭便直呼相公的「應該是馬英九」，表示打麻將相公除了少一張之外，還有一種情況是「多一墩」，意為拿了16張牌之外，不小心又多拿一手4張牌，「因為不符合規定，這把牌就是『相公』，不能胡了」。

羅友志解析，馬英九已做過兩任大位，「再『多一次』的機率，在政治倫理上幾乎不可能，也就是，雖然被帶進去牌局，但是實際上他『相公』了」，而王金平的狀況，則是拿到很多兩張一對，「要看人家給不給碰」；吳敦義則是么九帶太多，「要轉運得看祖上積德手氣能不能好起來」、「就算補牌補的不錯，另一個朱立倫，『一進聽』，人家胡的比你快，什麼都沒有了」，他也說第一次拿「麻將政治學」來評論很是新鮮，最終不忘嗆辣補充，即使馬英九不胡牌，「卡下家也能左右牌局」，見解十分犀利。

(中時電子報)