NBA》浪花弟回神！勇士三巨頭狂轟82分復仇

2018年12月30日 13:38 中時電子報 黃及人

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「浪花弟」克雷湯普生終於突破低潮了！克雷湯普生30日全場投21中12，含三分球投5中4，貢獻全隊最高32分，柯瑞與杜蘭特也各攻下25分，幫助勇士115比105強壓地主拓荒者，也報了前次碰頭延長賽1分飲恨落敗恥辱。

最近陷入外線空前低潮的克雷湯普生，30日一開賽就展現破繭而出氣勢，頻頻投進三分球，跟柯瑞、杜蘭特攜手幫助勇士上半場一度領先到17分，但在上半場結束同時，伊戈達拉怒把球丟向觀眾席，被裁判直接吹判驅逐出場。

勇士情緒難免受到伊戈達拉被驅逐影響，加上利拉德第3節獨拿20分，讓拓荒者末節一度縮小差距到7分，幸好勇士及時靠著杜蘭特外線與柯瑞罰球拉開，利拉德又在最後1分49秒被吹技術犯規，拓荒者乾脆換下主力宣告投降。

卓雷蒙格林跟裁判激烈討論尺度。(美聯社)

這是克雷湯普生相隔15場例行賽之後，再次攻下30分以上的高分，上次在11月25日出戰國王拿下31分，充分證明他已突破低潮，接下來就看他能維持火燙手感多久，柯瑞除拿25分，也有8助攻、5籃板，先發中鋒盧尼12分。

利拉德替拓荒者貢獻全場最高40分，紐基奇也拿21分、10籃板及7助攻，可惜利拉德的「雙槍」搭檔麥科倫手感冰冷，全場投17中6，含三分球5投0中，只拿14分。拓荒者明年2月14日續在主場進行本季跟勇士最後1次對決。

(中時電子報)