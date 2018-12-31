接連遭主人拋棄 嘟嘟終於找到終老的家

2018年12月31日 07:16 中時 程炳璋

王子豪家中飼養灰色的馬爾濟斯犬「嘟嘟」已6年，當年因為不受飼主喜愛，4年輾轉換了4個主人，直到來到了王家才安頓下來，嘟嘟也因此表現出內向、文靜的性格，從不惹主人操心，王家也承諾要飼養牠到終老。

剛出生的嘟嘟並不像一般可愛狗仔的討人喜歡，相反他的命運並不順遂，4歲以前不斷的換了4個飼主，差點就成了流浪犬，讓牠對人不再感到熱情，個性趨於沉靜。

直到來到王家，一開始由王子豪的岳母飼養，岳母因為無暇照顧，再轉交給王子豪與妻子餵養，王氏夫妻一養就是6年，如今嘟嘟已10歲，重新在王家找到一個真正的家，不再有被踢皮球的感覺。

王子豪表示，嘟嘟個性很文靜，總是在一旁靜靜的玩耍，好像擔心會吵到主人，直到主人來找牠玩，才會順從的與主人玩樂起來，牠對任何陌生人都不會生氣與吠叫，是隻很乖巧文靜的狗。

王家將他養在陽台，天冷時就抱牠進屋內睡覺，平時以狗飼料餵養，一天分成早、晚2次，帶他到公園閒晃間解決大、小便。嘟嘟非常懂事，從不在家中隨地便溺，只會在主人帶出門時才解決。

王子豪稱，嘟嘟以前換過太多主人，可能因此對人失去了信任感，他與妻子承諾一定會養牠到最後一刻，雖然家中沒有很富裕，也會給嘟嘟一個家的溫馨與安全感。

(中時 )