MLB》馬恰多被朋友爆料 準備好要跟這隊簽約了！

馬恰多（Manny Machado）拜訪費城人隊。（美聯社資料照）

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中時電子報
/綜合報導

根據全美棒球記者協會（Internet Baseball Writers Association of America）成員克拉克（Dan Clark）的推特，馬恰多（Manny Machado）已決定要跟洋基簽約，不過這位球星級內野手會等到2019年才宣布這項消息。

馬恰多日前曾與白襪、費城人、洋基會面，他嚮往洋基也是一件心照不宣之事，曾有美媒報導，洋基開價較另外2隊低，不過只要與馬恰多預期的相差不遠，他仍會選擇穿上條紋球衣。

不過究竟馬恰多會加入哪支球隊都未經過證實，今天他準備好與洋基簽約的消息一傳出，不少球迷對於消息來源提出疑問，克拉克也回應：「從他的前隊友/朋友得知的。」

上週末才有美媒報導，馬恰多明年才會決定要與哪一支球隊簽約，因此不少人對於馬恰多情歸洋基的消息半信半疑，且此傳聞也未經任何證實，球迷在為了馬恰多狂喜或狂悲之前，可能還是得持續關注相關消息。

(中時電子報)

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