蔣勁夫證實無罪釋放！發文感謝雪中送炭的好友

陸男星蔣勁夫昨（29）日被無罪釋放，發文感謝雪中送炭的好友。（圖／翻攝自蔣勁夫IG）

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中時電子報
／綜合報導

27歲的大陸男星蔣勁夫有著「胡歌接班人」的稱號，外型帥氣陽光有禮貌，卻因到日本遊學認識日籍女友後情變發生毆打女友事件，上月28日主動向日本警方自首，昨晚他的IG限時動態突然發文，律師也證實他已經被釋放不起訴，並與對方和解，部會有刑事處分紀錄。

蔣勁夫曾被譽為「胡歌接班人」，卻因家暴女友蒙上陰影。（圖／翻攝自蔣勁夫IG）

蔣勁夫原是大陸看好的新生代小生之一，卻因拍戲受傷後暫別演藝圈，決定到日本去沉潛留學，因而認識了日籍女友，兩人一度愛到在社群網站上狂曬恩愛，最後日籍女友卻反告他毆打家暴，鬧上國際新聞。

蔣勁夫的律師證實他已無罪釋放，只因日檢放假中所以還未有公文公開。（圖／翻攝自蔣勁夫IG）

如今兩人鬧劇落幕，蔣勁夫在限時動態寫下：「人生若夢，聽說你過來的時候我嚇了一跳，何必呢老朋友……不過，謝謝你。我在裡面的時候，偶爾能望見一眼藍天，伸出手去觸及卻隔著冰一樣的鐵網，你在外面，天下雨，別冒雨回家，別忘了找一個幫你撐傘的人，過去那把油紙傘，就當作道別時的心意，再見時可別拿出來還給我哦。」

不少粉絲得知蔣勁夫出獄消息，都希望他能盡快振作。（圖／翻攝自蔣勁夫臉書）

文中透露友人雪中送炭來看他，感謝對方心意，這篇貼文也讓大家知道他已經出獄，隨後律師也證實他被無罪釋放，但因日本檢方正在放年假的關係，所以還沒有正式公文，年後便會有正式公文公布。

(中時電子報)

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