與美建交40周年 陸外交部發言人陸慷發表談話

2018年12月30日 15:15 旺報 呂佳蓉

大陸外交部官網稍早發布「外交部發言人陸慷就中美建交40周年發表談話」一文。該文指出，中美關係40年取得的進展來之不易，其中的歷史經驗值得汲取。雙方要堅持理性客觀地看待彼此戰略意圖，加強戰略溝通，增進戰略互信，防止戰略誤判。要堅持中美合作的大方向，不斷拓展互利合作領域，更好地惠及兩國人民。要堅持尊重彼此主權、安全、發展利益，妥善處理和管控分歧，防止兩國關係大局受到干擾。要堅持擴大兩國人民交往，不斷夯實中美關係的社會基礎。

2019年，中美將迎來建交40周年。40年來，中美關係歷經風雨，砥礪前行。中美交流與合作取得了歷史性的發展。40年前，中美人員往來每年僅幾千人次，2017年雙方人員往來已超過530萬人次。40年前，中美貿易額不足25億美元，2017年雙邊貿易額已超過5800億美元。

40年前，中美相互投資幾乎為零，2017年兩國間各類投資總額累計超過2300億美元。40年來，從推動地區熱點妥善解決到反對國際恐怖主義，從應對國際金融危機到促進全球經濟增長，中美在雙邊、地區、全球層面開展了廣泛合作。事實充分證明，中美關係的發展不僅給兩國人民帶來巨大利益，也有力地促進了亞太地區和世界的和平、穩定、繁榮。

經過40年的發展，中美關係已站在新的歷史起點上。面對新機遇新挑戰，中方願同美方一道，落實好習近平主席和特朗普總統阿根廷會晤達成的重要共識，在互惠互利基礎上拓展合作，在相互尊重基礎上管控分歧，推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，讓中美合作更多更好地造福兩國人民和世界各國人民。

(旺報 )