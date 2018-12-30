觀光客破1,100萬人次 日本旅客見證歷史

交通部觀光局在機場歡迎第1

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彭媁琳

交通部觀光局宣布，今年外國觀光客人數突破1,100萬人次，是台灣旅遊發展的新里程碑。第1,100萬名國際旅客是來自奈良、於大阪行醫的西川忍先生(Mr. NISHIKAWA SHINOBU)，他與家人搭乘中華航空CI159班次自日本抵達桃園機場。

觀光局特別準備16品項喔熊周邊文創商品和台灣精品；長榮航空及中華航空也分別提供2張不限航點之國際線機票、台灣高鐵則提供3日周遊券2張共襄盛舉；另雲朗集團的君品、雲品暨花蓮美侖、台東鹿鳴、高雄寒軒和圓山等飯店也贊助住宿券，共同歡迎國際旅客深入地方，體驗台灣各地風貌。

西川先生表示自己是第5次來台灣，家人是第3度來台，很喜歡台灣的美食，且有朋友在台灣，此行來台4天3夜，除帶領家人前往九份、十分外，也將前往台中及日月潭，並預訂明(108)年前往台南、高雄。

交通部觀光局周永暉局長表示，台灣觀光已連續挑戰千萬人次，面對亞洲鄰近各國積極引客競爭激烈的觀光環境，如何持續以軟硬體觀光設施來形塑台灣成為「友善、智慧、體驗」之亞洲重要旅遊目的地，且成為國際旅客指名造訪的國家，是觀光局最重要的課題。

未來將在Tourism 2020策略下，以一年一旅遊主題的方式，全力結合各縣市政府、觀光與地方產業，2019年希望以各地小鎮引導國際旅客深入地方，體驗最在地的台灣風貌；並將營造台灣觀光發展良善循環，帶動在地經濟及周邊產業共同成長，為偏鄉與當地居民帶來更多就業機會。而在拓展多元國際客源同時，也將兼顧台灣觀光接待能量、品質與環境容受力，以呼應全球永續觀光發展趨勢，並以豐富觀光資源開拓更多潛力市場，讓市場結構更多元。

(工商 )

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