MLB》打擊守備哪個重要？統計數據很殘酷

2018年12月30日 15:12 中時電子報 盧品青

在棒球比賽裡，野手的首要工作是打擊還是守備呢？雖然大家可能說兩者一樣重要，但我們都知道事實並不是那樣。本世紀以來的36位MVP，除去兩位投手之外，其餘全是打擊優秀的野手，沒有一個是靠守備當選的。

34位野手MVP之中，僅有派卓亞(Dustin Pedroia)與鈴木一朗低於20轟，全壘打王邦茲(Barry Bonds)更是一度在國聯4連霸。簡言之，當你把球打得愈遠，你就離MVP愈近，這是再多美技、沒收多少支全壘打都比不上的。

ESPN專欄作家賈菲(Jay Jaffe)似乎很為那些擅長守備的野手抱不平，他們失去的不只是MVP，還有最重要的名人堂。人們寧願爭論是否該放行邦茲，也不給11次金手套赫南德茲(Keith Hernandez)、9次金手套的麥汀利(Don Mattingly)入選。史上最高得票率99.3%的小葛瑞菲(Ken Griffey Jr.)是10次金手套得主，但把他送進名人堂的仍是他那顯赫的630轟。

「海嘯哥」林子偉的守備多次被總教練誇獎，稱其為「冠軍級的守備」，不過在挑選季後賽名單時，紅襪仍然是以打擊火力為第一考量。畢竟棒球就是要上壘得分，負責投票的BBWAA(美國棒球作家協會)這麼認為，賽伯計量學也是這麼顯示。

根據現行統計的WAR(勝利貢獻值)，防守對於球隊的勝利貢獻是很小的。今年美聯MVP貝茲(Mookie Betts)同時是外野金手套，他的打擊WAR值是全聯盟最高的10.9，但是防守WAR值只有1.8。國聯葉利奇(Christian Yelich)的防守WAR值還是負數(-0.4)，照樣拿到MVP。

反觀今年「最佳防守球員」三壘手查普曼(Matt Chapman)，他的防守WAR值僅3.5，最高也就是這樣了。當年邦茲光靠著大棒就可以輕易把WAR值維持在8以上，而這些都很容易兌換成MVP選票。

電影《魔球》更有個經典橋段，運動家總管比利比恩(Billy Beane)居然只要求野手會上壘就行了。比恩指派捕手哈特伯格(Scott Hatteberg)去守一壘，為此跟總教練鬧翻，最後也是哈特伯格臨危受命的再見轟，助隊締造空前20連勝。沒人會否認守備的重要，但是野手想當英雄、創造歷史鏡頭，還是先把棒子練好再說。

(中時電子報)