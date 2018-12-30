警埋伏2天抓毒販 隔壁大樓燒炭自殺案險拆穿計畫

2018年12月30日 15:09 中時 吳岳修

警方在林家興住處搜獲安非他命及Ｋ他命毒品等證物。（吳岳修翻攝）

新北市警新莊分局追捕毒販林家興，埋伏在林家外準備逮人，沒想到隔壁住家發生民眾燒炭自殺，救護車、警車、葬儀社聚集善後，埋伏員警大為緊張，深怕打草驚蛇嫌犯逃脫，幸林嫌賊星該敗，警消處理燒炭案後離開不到半小時，林嫌帶著毒蟲返家取毒當場被逮，全案依毒品罪嫌送辦。

新莊分局日前接獲檢舉，指稱32歲男子林家興以通訊軟體Facebook messenger散布販毒訊息，警方鎖定林嫌把新樹路住處作為藏毒處，由於林嫌經常在外流連不歸，警方從26日下午起頂著寒風在林家外埋伏。

警方不眠不休連續守候2天，28日凌晨1時許，突然有大批救護車、警車及葬儀社黑頭車出現在埋伏點旁，警笛聲大作及紅藍警示燈閃爍，讓埋伏多時的員警嚇了一大跳，以為情資走漏，派員查探才知原來是隔壁大樓姚姓民眾因經濟壓力燒炭自殺。

埋伏員警擔心林嫌若返家發現警消，可能打草驚蛇一走了之，所幸林嫌賊星該敗，警方在凌晨近3時許處理完自殺案，警消各方車輛逐漸離去後，林嫌在凌晨3時20分帶著毒蟲鄭辛宏返家取毒，警方見機不可失，火速上前逮捕2人，查扣安非他命1.27公克、吸食器1組、殘渣袋、K盤及K卡等證物。

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