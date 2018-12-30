越南旅行團在台脫逃案 越旅社荒唐出包內幕曝光

2018年12月30日 15:00 中時電子報 馮英志

越南旅行團日前入境台灣後，發生152名旅客脫團事件，重創越南旅遊業形象。在越南旅遊部門與警方調查之下，發現涉案的越南旅行社中，其中包括有旅行社未與旅客簽署任何合約與開立收據即代為申請簽證，另一家則未有國旅經營許可證就安排赴台行程，讓有心人士藉機非法來台。

這次越南旅客集體脫團，也重創越南觀光形象。

據中央社報導，根據越方調查，位於胡志明市的國際假日旅遊與貿易有限公司透過台灣東森旅行社介紹，向地址設在河內市的雙明有限公司（Twin Bright，暫譯）和金牌旅遊與貿易有限公司（Golden Travel，暫譯）的旅行團，提供153名旅客簽證申請服務。其中，金牌旅遊與貿易有限公司把1團旅客相關檔案交由國際假日旅遊與貿易有限公司代為申請台灣簽證；其餘3團則是雙明公司交由國際假日旅遊與貿易有限公司代為申請台灣簽證。

金牌旅遊公司經理武氏紅（Vo Thi Hong）表示，1名嫁到台灣、名叫梅氏妝（Mai Thi Trang）的越南籍女子之前請她幫忙安排旅行團赴台觀光，每人費用為1200萬越盾（約新台幣1萬6000元），但是雙方直接以現金交易，沒有簽署任何合約與開立收據。武氏紅隨後把這團旅客相關檔案轉交給國際假日旅遊與貿易有限公司代為申請台灣簽證。這團共有49人，但只有23人符合簽證條件，在21日出境赴台旅遊。

雙明公司經理黎青松（Le Thanh Tung）表示，名叫阿德的男子1個月前跟他聯繫，商討安排3個旅行團赴台觀光。雙明公司雖然沒有國際旅遊經營許可證，但是在阿德的安排下仍與國際假日旅遊與貿易有限公司簽約，由國際假日旅遊代為申請越南旅客的台灣簽證，並安排赴台行程。

河內旅遊廳檢查上述2家公司後，28日以未依照所簽署旅遊行程合約管理旅客與採用不合格導遊陪團等違規行為，對金牌旅遊與貿易有限公司處以4850萬越盾（約新台幣6萬4670元）的罰款，同時禁止這家公司經營國際旅遊9個月，自12月28日起算；雙明有限公司的涉案行為，河內旅遊廳仍繼續釐清中。

河內市旅遊廳指出，武氏紅與國外組織和人員提供旅遊服務，但未掌握對方身分等相關資訊，進行不明交易，沒有簽署任何合約與開立收據，違反法律相關規定，交由河內市警方依照職權調查與處理；黎青松代表雙明有限公司與國際假日旅遊與貿易有限公司簽署合約，但未掌握仲介人（阿德）身分等相關資訊，黎青松辯稱不知道簽約目的。

(中時電子報)