王義川直播吃早餐 力推「安親一條龍」政策

王義川台中市第5選區立委補選參選人王義川30日早上來到健行路「三佳早點」吃早餐，看到家家們為孩子買早餐承諾前進立法院將致力推動「安親一條龍」。（馮惠宜攝）

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台中市第5選區（北區、北屯區）立委補選參選人王義川30日早上來到健行路「三佳早點」吃早餐，一早看到現場滿滿的排隊人潮幾乎都是父母來幫孩子買早餐，王義川也再度強調，希望能夠減輕家長的負擔，若能進到立法院，將致力推動「安親一條龍」，透過中央政策來補助安親課輔費用。

來到人潮滿滿的早餐店，王義川也特別爆料，林佳龍說這是他十多年前移居到台中時的第一家早餐，在地人帶他來吃過一次後就愛上，現在和老闆已經變成老朋友。

現場也有熱情的民眾一眼認出王義川是交通局長，為他加油打氣，並且讚賞台中的花博交通順暢，辦得相當成功。王義川提到，花博的交通接駁是一項挑戰，對於受到肯定也感到相當欣慰。

王義川也介紹這家早餐店的特色，會在蛋餅裡加營養的紅蘿蔔，但是他會怕紅蘿蔔都源自於在成功嶺當兵時期，炒蛋有紅蘿蔔、紅蘿蔔、炒菜、炒肉、煮湯，他想問成功嶺「到底為什麼當兵一定要吃紅蘿蔔？」，搞得他看到紅蘿蔔就害怕，笑翻現場民眾。

一早看到現場滿滿的排隊人潮幾乎都是父母來幫孩子買早餐，王義川也再度強調將致力推動「安親一條龍」政策。現在有許多被他稱為「三房兩廳」的家庭，每個月除了要繳房租或房貸外，很多小朋友放學時家長都還沒下班，課後安親課輔及才藝班費用，讓小家庭每個月教育支出相當有負擔。王義川表示，除了過去市府既有推動的托育一條龍之外，國小學童的安親課輔班費用應該由政府來全面補助，包括補習班、安親課輔班透過補助導入合法化，讓家長免去擔心每個月小朋友的安親課輔班費用，也為年輕父母減輕經濟負擔。

(中時 )

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