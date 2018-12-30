韓國瑜夜訪六龜救觀光 竟先用這招博感情

直擊韓國瑜夜宿溫泉飯店，與20位老闆談觀光。(中天新聞提供)
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中時電子報
/綜合報導

行動市長韓國瑜深夜訪六龜，目的不是來遊山玩水，而是前來會見當地旅遊業者。當地溫泉飯店總經理簡銘辰表示，八八風災後南橫中斷，遊客銳減，重創當地旅遊，業者企盼韓市長能幫幫忙。據了解，韓國瑜任職北農時即常來六龜，對當地相當熟稔。他與當地鄉親博感情的方式很韓式，就是高梁酒配大蒜。好酒量的他還能以一擋十。

中天獨家直擊韓國瑜夜訪六龜，他一到下榻的高雄六龜知名溫泉飯店，等候多時的在地20觀光業老闆搶著跟他握手。韓國瑜行李一放，立刻和老闆們把酒言歡，喝什麼酒也很韓式風格，竟然是高梁酒配大蒜。當地溫泉飯店總經理簡銘辰表示，韓市長酒量好，幾乎可以以一擋十，大家都說好喝。

當地溫泉飯店總經理簡銘辰表示，八八風災後南橫中斷，遊客銳減，重創當地旅遊，十多名民宿飯店老闆向韓國瑜求助。不過，業者也透露，由於韓流效應，選後六龜遊客成長3成，業者希望這股熱潮能更持久，讓當地觀光再復甦。

當天夜裡，多位老闆談如何發展觀光，大家邊聊邊吃在地水果，因為天氣冷，韓國瑜又拿出高粱酒配大蒜，而且酒量很好，可以以一擋十。韓國瑜身段親民，北農時期也常造訪六龜，今天還拍影片幫忙行銷六龜一月開跑的梅花季。

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(中時電子報)

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