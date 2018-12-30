民進黨2020要派誰才能力挽狂瀾？網11字冷回

2018年12月30日 15:20 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

甫卸任的前新北市長朱立倫日前表態，他的目標很清楚，就是「2020為台灣打拚」。目前除了朱立倫，可能角逐2020年的藍營要角，還包含黨主席吳敦義、前總統馬英九、前立法院長王金平等人。然而，這次九合一大選慘敗的民進黨將推出誰迎戰也成外界焦點。有網友問及民進黨這局要派誰才能力挽狂瀾？底下則有網友冷回「已經沒有救了，派誰都一樣」。

朱立倫25日率先表態，他的目標很清楚，就是2020為台灣打拚。他說目前國民黨還沒進入初選，會先到各地看看，傾聽民眾心聲。至於競選辦公室何時成立？朱立倫說，不會拘泥於競選辦公室，會有一個工作室，目前都在籌畫中。

此外，日前有民調顯示，在國民黨方面，黨主席吳敦義、前立法院長王金平，與新北市長朱立倫三人當中，結果顯示，朱立倫以54.3%高於王金平的25.5%與吳敦義的6.5%。

網友magnanimity在PTT發文問及，若在只有朱立倫對上民進黨候選人的情況下，民進黨2020總統大選要派誰才能力挽狂瀾？

對此，多數網友不看好，並表示「已經沒有救了 派誰都一樣」、「沒救了 死不認清現況 不知悔改 解決問題的第一步是承認問題的存在 但是他們覺得問題出在選民 都是they的錯或者知道錯在哪但是礙於包袱不能承認」、「唯一的指望是跟 今年的國民黨一樣 期待對手自爆」、「蔡才是覺得是選民水準跟不上 賴至少還承認是自己做不好」、「推薦超有戰力的段宜康、陳師孟、許立明、吳音寧、邱議瑩，這幾位給DPP喔」。

(中時電子報)