節能老市場做得到 東門市場攤商換上節能招牌

2018年12月30日 15:37 中時 陳育賢

新竹市政府近來推出「節能招牌」補助政策，「東門市場」有20攤商參與汰換節能工程，更換後商攤招牌讓人耳目一新。（陳育賢攝）

老市場也能做到環保節能！新竹市政府近來推出「節能招牌」補助，新竹市有近百商店參加更換500餘組招牌，預估可年省電約19.3萬度，其中老市場「東門市場」也有20攤商參與汰換節能工程，更換後商攤讓人耳目一新，誰說老市場就是守舊老派的產物。

環保局表示，此次招牌更換補助節能工程一推出後就獲得許多商家支持參與，其中，老舊的東門市場是透過市場3樓青創工作室「好視設計」設計師張健一，親自與商家訪談協助設計下，讓東門市場1樓老商家重新更換招牌。

張健一是以新舊並存的設計理念，透過清新、色彩鮮明的創新設計，重新點亮招牌、財神燈，新招牌深具設計感，最重要是適當保留與突顯各攤商本身的傳統風格特色形象，更有換新裝迎新年的氛圍。

換上嶄新節能招牌，不僅降低整體用電量、更幫助老店更新使用數10年未換的舊招牌，達到省錢、節能兼具美觀的3大效益。

市府指出，以東門市場攤商販賣南北貨的承泰行為例，原本是使用40W、T8傳統日光燈管作為招牌照明燈具，招牌燈耗能高且照明溫度也高，汰換後的招牌變得亮眼美觀。

市長林智堅指出，東門市場設立於1900年，1977年改建為全台第1座集合市場，也是新竹市第1座有手扶梯的建物，她在過去就像現在的百貨公司，是新竹市民購買舶來品、買菜的重要市場，但隨大賣場、便利商店興起，民眾消費習慣改變而逐漸沒落，他上任後不斷思考如何活化東門市場，希望賦予老市場嶄新生命。

為活化東門市場，市府在市場3樓成立「東門青年基地」，為閒置空間注入新元素，不僅成功翻轉老市場，也很開心看到許多年輕朋友一圓創業夢想，現在的東門市場已成為新竹市人氣景點，更吸引許多外縣市民眾前來。

林智堅說，為升級東門市場成為市中心觀光新亮點，持續針對東門市場進行耐震補強及整建工程，包括主動線照明、油漆、地平、指標系統、入口意象、防漏工程等改善作業，現在也在進行市場廁所整修工程，提升整體硬體品質，進一步活化產業能量，讓東門市場成為充滿年輕創意的青創大街X藝術大街。

環保局長江盛任表示，東門市場歷史久遠，許多燈具電器設備老舊，耗電量大，因此與產發處合作逐步進行市場節能計畫，希望透過補助落實環保低碳生活。

此次共計補助東門市場20處攤商節能招牌及全市66處商家、504組節能招牌燈具，包括明湖加油站、昇冠加油站也踴躍響應招牌燈具汰換補助，部分商家更趁機會一併更換老舊廣告面板，新招牌外觀不只具設計感，商家省了荷包，節能效益更是顯著，全市預估每年可省電約19.3萬度、減少排放二氧化碳10.2萬公斤。

(中時 )