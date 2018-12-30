台灣人酒量差 近五成一杯臉紅！全是這基因世界第一

台灣人酒量差 近五成一杯臉紅！全是這基因世界第一(達志影像)

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中時電子報

交際應酬、朋友聚會免不了喝酒助興，但你有發現比起歐美人士，台灣人喝不到三五杯就「面紅耳赤」，紅的像關公一樣。其實，台灣人的基因平均每2人就有1人有「乙醛脫氫酶缺乏症（ALDH2 Deficiency）」，盛行率為世界之冠！就是因為這症狀，無法將轉換成乙醛的酒精，再代謝成醋酸，導致乙醛都留在體內，使血管擴張而臉紅。

《奇美醫訊》報導，酒精進入人體後，先由體內的乙醇脫氫酶（ADH）將酒精代謝成乙醛，再由乙醛脫氫酶（ALDH2）代謝為醋酸，但台灣有近五成的人有先天性缺乏乙醛脫氫酶，導致乙醛不能代謝、積在體內，造成血管擴張，面目漲紅。

早在2007年世界衛生組織就已將「乙醛」列為一級致癌物，加上有ALDH2基因受損，長期留在體內的乙醛，便提高了癌症的發生率。

且「乙醛脫氫酶缺乏症（ALDH2 Deficiency）」好發於亞洲人，例如台灣人有高達45-47%的比例、大陸東南亞地區則為35%、日本30%、韓國20%等，其中台灣人的酒精代謝基因缺陷率，更是高居世界第一！但這個基因缺陷，幾乎不會在歐美白人中出現。

研究顯示，患有酒精代謝基因缺陷的人，每天攝取14克純酒精（約為2杯紅酒），罹患頭頸癌、食道癌的比率可是比一般人高50倍。

★中時電子報關心您：開車不喝酒、喝酒不開車！未成年請勿飲酒！

(中時電子報)

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