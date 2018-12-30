東埔溫泉之旅、元旦及春節假期好去處

2018年12月30日 15:38 中時 陳世宗

東埔溫泉導覽圖遊客可按圖前往旅遊。（陳世宗攝）

東埔位於陳有蘭溪畔，海拔1200公尺，臨鄰玉山國家公園，是登玉山路徑之一。（陳世宗攝）

東埔溫泉泉源在東側望鄉山麓，水質透明純淨，溫泉約為攝氏48度。（陳世宗攝）

東埔帝綸等溫泉飯店歡迎有朋來作客。（陳世宗攝）

東埔位於陳有蘭溪畔，海拔1200公尺，臨鄰玉山國家公園，是登玉山路徑之一。是一處以溫泉與山巒美景著名的布農族部落，在21號省道106公里附近，循指標轉南投60號鄉道，約20分鐘車程可達；每年1至4月，梅、櫻、梨、桃、聖誕紅紛紛綻放，景致繽紛迷人；東埔溫泉泉源在東側望鄉山麓，水質透明純淨，溫泉約為攝氏48度。

位於東埔村後山腰的彩虹瀑布，自30多公尺的山壁傾瀉而下，每到中午遇陽光折射，便形成一道絢麗彩虹，因而得名。呈Ｓ形垂曳的乙女瀑布，隱現於青翠林木之間，是附近著名景點之一。

東埔斷崖又稱父不知子斷崖，是個風化頁岩的大崩壁，過去因斷崖驚險，落石不斷，即使是父子兩人同行至此，也無暇相互照應，因此而有「父不知子」的傳神名稱。

東埔溫泉風景區是前往八通關古道之入口，大部份古道都是早期原住民部落開闢的道路，後形成日本警備道路網的一環，古道多隱藏於山谷中，風景秀麗景色宜人，是現在時下登山健行的熱門古道之一，而921後路段也有坍方須多注意。

旅遊東埔四季皆宜，除泡湯外，賞梅、賞櫻、葡萄都是東埔的旅遊重點。台中到東埔兩天一夜之旅，參考行程第一天：台中～二高～二高草屯交流道下～台14往埔里日月潭（國姓採草莓～中台禪寺～午餐埔里小吃～埔里酒廠遊～日月潭)～台14在埔里接台21線至水里頂崁～續走台21可達東埔～夜宿東埔。

第二天：東埔晨喚～飯店早餐～東埔深度旅遊～豐丘葡萄之旅～集集小鎮之旅～竹山紫南宮～賦歸！

東埔溫泉區還可規畫半日遊行程！包括賞梅─風櫃斗賞梅之旅、望鄉部落原住民部落探訪、清光緒吳光亮景觀步道、玉山國家公園新中橫之旅及玉山國家公園沙里仙之旅、漫遊森林鐵道懷舊之旅，親子採梅、製梅逍遙遊和草坪頭賞櫻、品茗、觀日等，值得元旦假期及春節期間規畫旅遊好去處！

(中時 )