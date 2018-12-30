2018我（蛙）最夯 榮膺「日月潭第一景」

2018年12月30日 15:39 中時 沈揮勝

隨著日落位置的轉變，九蛙疊像夏季霞光，與冬季呈現不同特色。（九族經理黃瑞奇提供）

日月潭暮色美如畫，「夕照九蛙」最吸睛。（沈揮勝攝）

日月潭山水如畫！哪個景點最具代表性？日管處在今年暑假舉辦「日月潭新八景」網路票選活動，從20多個景點中擇取12名，聘專家委員於9月進行第2階段複選，結果「夕照九蛙」以絕對壓倒性勝出，榮登日月潭新八景之首，也成為2018年潭區最夯美景。

早在清代，日月潭即有「潭中浮嶼、潭口九曲、萬點漁火、獨木番舟、水社朝霞、荷葉重錢、番家杵聲、山水拱秀」等八景。隨著時空轉變、日月潭纜車改變潭區視野，日月潭國家風景區管理處在2010年，舉辦「經典八景」選拔與時代接軌。

今年為因應時空背景改變，依年輕族群思維與3C產品普及化，及旅遊打卡自拍的方便性，又辦「日月潭新8樂．新八景」選拔，其中網路票選占總分之60%、第2階段專家評選占了40%。

結果遊客或民眾票選與日管處聘任之13名專家看法相當一致性，「夕照九蛙（九蛙疊像）」以95.51分榮登榜首，第2、3、4景依序為「緋色櫻湖（九族櫻花湖）」、「騎享優游（水上自行車道）」、「向山映月（向山遊客中心）」。

第5、6、7、8景則為「水社迎曦（水社壩）」、「微笑山谷（大竹湖）」、「山中明珠（拉魯島）」與「情定日月（永結同心橋）」。

日管處副處長郭振陵指出，「九蛙疊像」近5、6年來因成為水位升降指標、話題不斷，且其自拍、打卡方便性及景點本身廣受遊客喜愛，再加上暮色夕照真的很美，會成為日月潭第一景不難理解。

(中時 )